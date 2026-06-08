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Иван Носков: "Обыкновенных" школ в Самаре нет, каждая в чем-то уникальна"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Иван Носков проверил, как продвигается летняя кампания по ремонту школ. Так, в школе №177 с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации А.А.Пономаренко в этом году будет заменена кровля, капитально отремонтированы спортивный зал, коридор 2-го этажа, классные кабинеты, установлен скалодром. Об этом глава города сообщил в своем канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В школе уже на 100% выполнена стяжка пола в коридоре и спортзале, оштукатурены стены в зале, покрашен потолок. Почти завершены электромонтажные работы, наполовину смонтированы отопленияе и кровля.

Работы идут в графике и должны быть завершены к началу нового учебного года. У руководства школы и подрядчика выстроено взаимодействие, действует контроль качества. Интересно, что посмотреть на ремонт приходят жители окрестных домов и ученики.

"Это правильная позиция - интересоваться всем, что происходит в своем дворе, районе, городе. В ближайшее время проверю ход капремонта других наших школ и детских садов.

"Обыкновенных" школ у нас нет, каждая в чем-то уникальна. В одних активно развивается юнармейское движение, в других успешно работают разнообразные школьные музеи, спортивные секции и т.д. Так что ремонт школ, в том числе и капитальный, будем продолжать при поддержке правительства Самарской области", - пишет Иван Носков.

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