Иван Носков: "Направили предложения в новую областную программу восстановления самарских озёр"

Глава Самары Иван Носков провел очередной рабочий объезд по Кировскому району, посетив сквер Дубовый колок, где вместе с жителями и помощником губернатора Самарской области Денисом Портнягиным обсудили перспективы очистки водоема. Об этом мэр рассказал в своём канале МАХ.

"Первостепенная задача на данный момент — обеспечить наполнение водоема водой, поручил найти техническое решение этого вопроса. Возможно, это будет скважина, как в прошлом году мы сделали для водоемов в парках Металлург и Победы. Однако это не отменяет необходимости комплексной очистки водоема, и это гораздо более сложный и затратный проект.

Еще в прошлом году по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провели инвентаризацию всех водоемов Самары, определили происхождение озер — природное или искусственное. Если конкретно по водоему в сквере, то озеро изначально имело природное происхождение, но из-за отсутствия стабильного притока и системы фильтрации его необходимо перенести в категорию искусственных декоративных водоемов. Также в прошлом году в профильные министерства направили предложения по новой областной программе "Самарские озера", в которую включили и водоем в сквере Дубовый колок. По предварительной оценке, на восстановление 13 искусственных водоемов Самары необходимо более 2 млрд рублей, в том числе и с учетом проектных работ. Это только те водоемы города, которые нуждаются именно в комплексной очистке.

Инициатива губернатора Самарской области о создании такой программы своевременна и актуальна, комплексный подход поможет привести в надлежащее состояние многие водные объекты региона", — пишет Иван Носков.