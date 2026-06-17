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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Принято решение о расселении пострадавшего в пожаре дома"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о полном расселении дома № 20 по улице 22 Партсъезда в Самаре. Решение продиктовано соображениями безопасности: при высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома. Об этом глава города Иван Носков сообщил в своём канале МАХ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Утром провели собрание с жителями, все разъяснили. В течение сегодняшнего дня, до 21:00, жильцы могут вывезти личные вещи. После 21:00 дом будет обесточен и отключен от водоснабжения. При этом в домах №№ 22 и 24 по ул. 22 Партсъезда ресурсоснабжающая компания уже восстанавливает газоснабжение", — пишет мэр.

На базе школы № 163 продолжает действовать штаб, дежурят специалисты департамента управления имуществом, соцслужб и сотрудники администрации Советского района. Жителям оказывается помощь в оформлении документов и предоставлении жилья в маневренном фонде. В дальнейшем всем собственникам квартир будут предоставлены квартиры для постоянного проживания или выплаты на его приобретение.

Департамент соцподдержки помогает всем жителям оформить материальную помощь. По любым вопросам — подтверждение права доступа в квартиру, помощь в транспортировке личных вещей и т. д. — жильцы дома могут обратиться либо непосредственно в штаб, либо по телефонам горячей линии: 8 (846) 262-28-71, 262-46-21.

18 июня с 9:00 до 15:00 в связи с проведением ОГЭ на базе школы № 163 штаб будет работать в администрации Советского района (ул. Советской Армии, 27). С 15:00 жителей вновь будут принимать в школе № 163.

Дом № 20 находится под круглосуточной охраной и наблюдением, внутрь допускаются только собственники/наниматели квартир и специалисты. Периметр охраны увеличили.

Отделение № 58 Почты России, ранее располагавшееся в доме, с 19 июня будет осуществлять обслуживание клиентов на базе действующего отделения почтовой связи по адресу: ул. Победы, 5. В дальнейшем будет приниматься решение о форме и месте размещения постоянного отделения.

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