Капремонт переливной плотины в Пестравке выполнен на 77%

Капитальный ремонт переливной плотины в Пестравке идёт по графику. Готовность объекта — уже 77%, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Сейчас подрядчик выполняет ключевую процедуру тампонажа — заполняет пустоты и трещины в основании и теле плотины специальными изоляционными составами. Это необходимо, чтобы создать плотный водонепроницаемый барьер и гарантировать надёжность сооружения.

Работы идут по областной госпрограмме. Полностью объект завершат в ноябре. До этого времени отшлифуют стыковочные швы, заменят запорную арматуру на шлюзах, обновят асфальтобетонное покрытие.

Плотина уже успешно выдержала весенний паводок 2026 года — все первоочередные укрепления сделаны вовремя. После приёмки объект передадут на баланс Пестравского района, что обеспечит его регулярное обслуживание.

В 2026 году планируется капремонт плотины в Сергиевском районе, строительство дамбы в Большеглушицком, а также проектные работы по ГТС в Елховском районе и Похвистнево. Кроме того, запланирована экологическая расчистка водоёмов в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, и продолжаются работы на Сызранке в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".