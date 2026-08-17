Капремонт переливной плотины в Пестравке выполнен на 77%

Капитальный ремонт переливной плотины в Пестравке идёт по графику. Готовность объекта — уже 77%, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.
Сейчас подрядчик выполняет ключевую процедуру тампонажа — заполняет пустоты и трещины в основании и теле плотины специальными изоляционными составами. Это необходимо, чтобы создать плотный водонепроницаемый барьер и гарантировать надёжность сооружения.
Работы идут по областной госпрограмме. Полностью объект завершат в ноябре. До этого времени отшлифуют стыковочные швы, заменят запорную арматуру на шлюзах, обновят асфальтобетонное покрытие.
Плотина уже успешно выдержала весенний паводок 2026 года — все первоочередные укрепления сделаны вовремя. После приёмки объект передадут на баланс Пестравского района, что обеспечит его регулярное обслуживание.
В 2026 году планируется капремонт плотины в Сергиевском районе, строительство дамбы в Большеглушицком, а также проектные работы по ГТС в Елховском районе и Похвистнево. Кроме того, запланирована экологическая расчистка водоёмов в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, и продолжаются работы на Сызранке в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.