"ИННОПРОМ. Беларусь 2026": делегация Самарской области посетила Минский городской технопарк

Делегация Самарской области в рамках работы на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь 2026" посетила ООО "Минский городской технопарк" — крупнейший технопарк республики Беларусь. Команда региона работает на полях выставки по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во главе с заместителем председателя правительства — министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком.
Минский городской технопарк — это крупнейший технопарк страны. Сегодня здесь работают 86 резидентов, которые реализуют проекты в таких направлениях, как зеленая энергетика и экология, машино- и станкостроение, медицинские технологии, инжиниринг, производственное оборудование и технологии, системы безопасности и контроля доступа, умные технологии и системы управления.
Делегация Самарской области познакомилась с производственной площадкой ООО "МотоВелоЗавод" — якорного резидента технопарка и одного из крупнейших производителей мотоциклов и велосипедов на территории СНГ. Гостям продемонстрирован полный цикл производства. Также состоялась презентация резидентов, ориентированных на экспорт продукции в Российскую Федерацию.
Павел Финк представил белорусским партнерам технопарк Самарской области "Жигулевская долина". Резидентами площадки сегодня является 322 компании, которые реализуют 326 инновационных проекта и создали уже более 2200 рабочих мест. С момента основания площадки в 2014 году резиденты инвестировали в реализацию своих проектов более 38 млрд рублей.
Основные направления разработок — информационные технологии, инжиниринг, транспорт, медицина, а также развитие новых отраслей экономики.
Павел Финк отметил, что в технопарке выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты — размещение на льготных условиях в офисных и производственных корпусах, участие в профильных выставках, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, при подаче заявок на получение поддержки федеральных институтов развития и другие меры.
С 2025 года "Жигулевская долина" предоставляет информационное сопровождение и консультации по получению статуса малой технологической компании (МТК), а также специальных инструментов поддержки. В 2025 году технопарк вновь вошел в топ-3 технопарков страны, заняв 2-е место XI Национального рейтинга технопарков России, который ежегодно готовит Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минпромторга России и Минэкономразвития России.
"У "Жигулевской долины" и Минского городского технопарка схожие задачи — поддержка инновационных производств и вывод их продукции на рынок. Обмен лучшими практиками, инструментами поддержки резидентов и опытом привлечения экспортно ориентированных компаний будет взаимно полезен. Уверен, что такое сотрудничество даст дополнительный импульс развитию промышленной кооперации Самарской области и республики Беларусь", — подчеркнул Павел Финк.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.