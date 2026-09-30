Болезненный вопрос, или Почему без фунгицидов можно потерять урожай

Подсолнечник — не просто ведущая масличная культура страны, это локомотив маржинальности многих агропредприятий. Поэтому так важно получать высокий выход продукции с гектара. Увы, это уже нереально без применения современных фунгицидов. Докажем на примерах.

В настоящее время в стране возделывается около 11 млн га подсолнечника. Это почти столько же, сколько яровой пшеницы (около 10 млн га). Ближайшие масличные конкуренты "семечки" — соя (4,7 млн га) и рапс (около 3 млн га).

В богатых севооборотах вряд ли обойдётся без маржинально-масличных соседей — сои и рапса, а общее у них с подсолнечником — склеротиниоз, или белая гниль. Это грибное заболевание, которое поражает растения в течение всего вегетационного периода. Возбудитель — патогенный гриб Sclerotinia sclerotiorum. Склеротиниоз может снизить урожай минимум на 20–30% (чаще — больше), а также уменьшить выход масла и ухудшить его вкусовые свойства.

Наглядный пример берём с полей Тамбовской области. В 2025 году в одном из фермерских хозяйств проводили "агробаттл". В качестве "соперников" выступали ИМИ-гибриды подсолнечника российской и зарубежной селекции. Максимальный урожай получен на импортном гибриде — 38,88 ц/га (при 7-процентной влажности) и на гибриде Искандер селекции "Актив Агро" — 38,87 ц/га. Лишь один из 15 испытуемых гибридов показал урожайность ниже 20 ц/га (19,8). В схеме защиты присутствовали фунгицид в фазу 10 листьев и несколько листовых подкормок на основе бора и аминокислот.

И тем не менее на полях в Тамбовской области разгулялся склеротиниоз.

На вспышку повлияло сразу несколько факторов, а главное — отсутствие фунгицидной защиты. Специалисты Самарского представительства "Щёлково Агрохим" в 2025 году заложили показательный опыт. На трёх гибридах селекции "Актив Агро" в Волжском районе области тестировали разные схемы защиты, в которых варьировали применение фунгицидов и листовых подкормок. Из гибридов выбрали популярный ИМИ-гибрид Кречет, лидер в классической технологии — Базик, а также новинку 2025 года — устойчивый к трибенуронметилу Солнцепёк.

В случае с гибридом Кречет урожайность на контроле, где не использовались ни фунгициды, ни микроудобрение с бором, составила 14,44 ц/га (применялась ручная прополка делянки). Там, где применили новый гербицид на основе имазамокса ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД в норме 1,5 л/га, — 19,7 ц/га. При применении фунгицидов МИСТЕРИЯ, МЭ, 1,25 л/га, и ДЕЙЗИ, СЭ, 0,8 л/га, урожайность выросла до 23,3 и 23,4 ц/га соответственно.

Препараты использовали превентивно, в фазу звёздочки, а вот применение ТИТУЛ ТРИО, ККР, 0,6 л/га, уже по первым признакам болезни дало совсем незначительную прибавку в урожайности — до 21,9 ц/га. Самая урожайная схема — 25,5 ц/га — включала обработку ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД, 1,5 л/га, ДЕЙЗИ, СЭ, 0,8 л/га (в фазу звёздочки) и УЛЬТРАМАГ БОР, 1 л/га (в цветение).

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Показательный результат в разнице схем защиты получили на сульфогибриде Солнцепёк — 9 ц/га между контролем и схемой с фунгицидом и бором. Участок, где применили только междурядную культивацию, дал в среднем 15,7 ц/га. А использование САНФЛО, ВДГ, 50 г/га, и ТИТУЛ ТРИО, ККР, 0,6 л/га, при появлении признаков болезней дало в среднем 21,9 ц/га. Максимальный результат — 24,7 ц/га — снова получили на участке, где фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ, 1,25 л/га, был применён профилактически в фазу звёздочки, а микроудобрение УЛЬТРАМАГ БОР, 1 л/га, — во время цветения. Гербицидная защита на этом варианте — САНФЛО, ВДГ, 50 г/га.

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Но самый впечатляющий результат продемонстрировала защита классического гибрида Базик — разница с контролем в оптимальной схеме составила более 10 ц/га. Правда, тут контрольный участок был без защиты, он дал 14,5 ц/га. С междурядной обработкой — 17,3 ц/га. Гербицидная защита на основе нового препарата по вегетации БРАВУРА, КС повысила урожайность до 20,7 ц/га, с почвенным препаратом ВЕРСИЯ, МД — до 20,9 ц/га. БРАВУРА, КС вместе с ТИТУЛ ТРИО, ККР при первых признаках болезней дали 24,3 ц/га. И наконец, схема, где присутствовали БРАВУРА, КС, МИСТЕРИЯ, МЭ и УЛЬТРАМАГ БОР — 26,7 ц/га.

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Максимальной продуктивности в схемах удалось добиться там, где фунгицидная обработка была проведена профилактически совместно с листовой подкормкой на основе бора. Фунгицид защищает, а микроэлементы помогают реализовать потенциал.

"Это не просто плюс к бункеру, это экономическая выгода. Например, если мы сравним две схемы защиты гибрида Кречет, то увидим прибавку на гектар в рублях. В первом случае обработка была только против сорняков гербицидом ГЕРМЕС, МД, и мы получили 19,7 центнера с гектара. Во втором случае к гербициду в фазе звёздочки добавили ДЕЙЗИ, СЭ, 0,8 литров на гектар, и получили 23,4 центнера с гектара. Мы сохранили 3,6 центнера с гектара урожая и заработали плюсом 11 366 рублей с гектара при стоимости фунгицидной обработки 1444 рубля с гектара", — приводит расчёты глава Самарского представительства Андрей Григорьев.

Интенсивные гибриды подсолнечника сегодня способны формировать высокий урожай. К примеру, Искандер, устойчивый к имидазолинонам, в производстве может давать 30 и выше ц/га. Но есть одно необходимое условие — защита. В нынешних реалиях вопрос стоит не только в том, сколько можно получить, но и в том, сколько удастся сохранить, принимая во внимание развитие болезней в насыщенных севооборотах.

На помощь приходят современные эффективные фунгициды. В настоящее время в ассортименте "Щёлково Агрохим" есть полный спектр препаратов, которые будут защищать культуру от всходов до уборки.

Так, в первой половине вегетации, когда важно защитить листовой аппарат, оптимально использовать фунгициды МИСТЕРИЯ, МЭ и ДЕЙЗИ, СЭ. Их применяют в фазе 6–8 настоящих листьев и в бутонизацию. Препараты предотвращают возникновение и развитие фомоза, фомопсиса, альтернариоза, ржавчины и белой гнили.

Начиная с этапа формирования корзинок и до фазы полной спелости, следует выбирать ТИТУЛ ТРИО, ККР, ТИТУЛ ДУО, ККР, а также новый фунгицид ТРИАДА, ККР* на основе трёх триазолов, в том числе эпоксиконазола. Это вещество обладает профилактическим и лечебным действием. Обеспечивает быструю защиту, стабилен при неблагоприятных погодных условиях, имеет длительный эффект. Эти три фунгицида эффективно борются с белой, серой и сухой (ризопусной) гнилью корзинок, которые существенно снижают урожай без защиты.

В качестве дополнительных инструментов для снятия различных видов стресса в баковую смесь разумно добавить микроудобрения и биостимуляторы. Для подсолнечника лучше всего использовать БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ. Также большую популярность набрало микроудобрение УЛЬТРАМАГ БОР.