Болезненный вопрос, или Почему без фунгицидов можно потерять урожай

Подсолнечник — не просто ведущая масличная культура страны, это локомотив маржинальности многих агропредприятий. Поэтому так важно получать высокий выход продукции с гектара. Увы, это уже нереально без применения современных фунгицидов. Докажем на примерах.
В настоящее время в стране возделывается около 11 млн га подсолнечника. Это почти столько же, сколько яровой пшеницы (около 10 млн га). Ближайшие масличные конкуренты "семечки" — соя (4,7 млн га) и рапс (около 3 млн га).
В богатых севооборотах вряд ли обойдётся без маржинально-масличных соседей — сои и рапса, а общее у них с подсолнечником — склеротиниоз, или белая гниль. Это грибное заболевание, которое поражает растения в течение всего вегетационного периода. Возбудитель — патогенный гриб Sclerotinia sclerotiorum. Склеротиниоз может снизить урожай минимум на 20–30% (чаще — больше), а также уменьшить выход масла и ухудшить его вкусовые свойства.
Наглядный пример берём с полей Тамбовской области. В 2025 году в одном из фермерских хозяйств проводили "агробаттл". В качестве "соперников" выступали ИМИ-гибриды подсолнечника российской и зарубежной селекции. Максимальный урожай получен на импортном гибриде — 38,88 ц/га (при 7-процентной влажности) и на гибриде Искандер селекции "Актив Агро" — 38,87 ц/га. Лишь один из 15 испытуемых гибридов показал урожайность ниже 20 ц/га (19,8). В схеме защиты присутствовали фунгицид в фазу 10 листьев и несколько листовых подкормок на основе бора и аминокислот.
И тем не менее на полях в Тамбовской области разгулялся склеротиниоз.
На вспышку повлияло сразу несколько факторов, а главное — отсутствие фунгицидной защиты. Специалисты Самарского представительства "Щёлково Агрохим" в 2025 году заложили показательный опыт. На трёх гибридах селекции "Актив Агро" в Волжском районе области тестировали разные схемы защиты, в которых варьировали применение фунгицидов и листовых подкормок. Из гибридов выбрали популярный ИМИ-гибрид Кречет, лидер в классической технологии — Базик, а также новинку 2025 года — устойчивый к трибенуронметилу Солнцепёк.
В случае с гибридом Кречет урожайность на контроле, где не использовались ни фунгициды, ни микроудобрение с бором, составила 14,44 ц/га (применялась ручная прополка делянки). Там, где применили новый гербицид на основе имазамокса ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД в норме 1,5 л/га, — 19,7 ц/га. При применении фунгицидов МИСТЕРИЯ, МЭ, 1,25 л/га, и ДЕЙЗИ, СЭ, 0,8 л/га, урожайность выросла до 23,3 и 23,4 ц/га соответственно.
Препараты использовали превентивно, в фазу звёздочки, а вот применение ТИТУЛ ТРИО, ККР, 0,6 л/га, уже по первым признакам болезни дало совсем незначительную прибавку в урожайности — до 21,9 ц/га. Самая урожайная схема — 25,5 ц/га — включала обработку ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД, 1,5 л/га, ДЕЙЗИ, СЭ, 0,8 л/га (в фазу звёздочки) и УЛЬТРАМАГ БОР, 1 л/га (в цветение).
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Показательный результат в разнице схем защиты получили на сульфогибриде Солнцепёк — 9 ц/га между контролем и схемой с фунгицидом и бором. Участок, где применили только междурядную культивацию, дал в среднем 15,7 ц/га. А использование САНФЛО, ВДГ, 50 г/га, и ТИТУЛ ТРИО, ККР, 0,6 л/га, при появлении признаков болезней дало в среднем 21,9 ц/га. Максимальный результат — 24,7 ц/га — снова получили на участке, где фунгицид МИСТЕРИЯ, МЭ, 1,25 л/га, был применён профилактически в фазу звёздочки, а микроудобрение УЛЬТРАМАГ БОР, 1 л/га, — во время цветения. Гербицидная защита на этом варианте — САНФЛО, ВДГ, 50 г/га.
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Но самый впечатляющий результат продемонстрировала защита классического гибрида Базик — разница с контролем в оптимальной схеме составила более 10 ц/га. Правда, тут контрольный участок был без защиты, он дал 14,5 ц/га. С междурядной обработкой — 17,3 ц/га. Гербицидная защита на основе нового препарата по вегетации БРАВУРА, КС повысила урожайность до 20,7 ц/га, с почвенным препаратом ВЕРСИЯ, МД — до 20,9 ц/га. БРАВУРА, КС вместе с ТИТУЛ ТРИО, ККР при первых признаках болезней дали 24,3 ц/га. И наконец, схема, где присутствовали БРАВУРА, КС, МИСТЕРИЯ, МЭ и УЛЬТРАМАГ БОР — 26,7 ц/га.
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Максимальной продуктивности в схемах удалось добиться там, где фунгицидная обработка была проведена профилактически совместно с листовой подкормкой на основе бора. Фунгицид защищает, а микроэлементы помогают реализовать потенциал.
"Это не просто плюс к бункеру, это экономическая выгода. Например, если мы сравним две схемы защиты гибрида Кречет, то увидим прибавку на гектар в рублях. В первом случае обработка была только против сорняков гербицидом ГЕРМЕС, МД, и мы получили 19,7 центнера с гектара. Во втором случае к гербициду в фазе звёздочки добавили ДЕЙЗИ, СЭ, 0,8 литров на гектар, и получили 23,4 центнера с гектара. Мы сохранили 3,6 центнера с гектара урожая и заработали плюсом 11 366 рублей с гектара при стоимости фунгицидной обработки 1444 рубля с гектара", — приводит расчёты глава Самарского представительства Андрей Григорьев.
Интенсивные гибриды подсолнечника сегодня способны формировать высокий урожай. К примеру, Искандер, устойчивый к имидазолинонам, в производстве может давать 30 и выше ц/га. Но есть одно необходимое условие — защита. В нынешних реалиях вопрос стоит не только в том, сколько можно получить, но и в том, сколько удастся сохранить, принимая во внимание развитие болезней в насыщенных севооборотах.
На помощь приходят современные эффективные фунгициды. В настоящее время в ассортименте "Щёлково Агрохим" есть полный спектр препаратов, которые будут защищать культуру от всходов до уборки.
Так, в первой половине вегетации, когда важно защитить листовой аппарат, оптимально использовать фунгициды МИСТЕРИЯ, МЭ и ДЕЙЗИ, СЭ. Их применяют в фазе 6–8 настоящих листьев и в бутонизацию. Препараты предотвращают возникновение и развитие фомоза, фомопсиса, альтернариоза, ржавчины и белой гнили.
Начиная с этапа формирования корзинок и до фазы полной спелости, следует выбирать ТИТУЛ ТРИО, ККР, ТИТУЛ ДУО, ККР, а также новый фунгицид ТРИАДА, ККР* на основе трёх триазолов, в том числе эпоксиконазола. Это вещество обладает профилактическим и лечебным действием. Обеспечивает быструю защиту, стабилен при неблагоприятных погодных условиях, имеет длительный эффект. Эти три фунгицида эффективно борются с белой, серой и сухой (ризопусной) гнилью корзинок, которые существенно снижают урожай без защиты.
В качестве дополнительных инструментов для снятия различных видов стресса в баковую смесь разумно добавить микроудобрения и биостимуляторы. Для подсолнечника лучше всего использовать БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ и УЛЬТРАМАГ КОМБИ ДЛЯ МАСЛИЧНЫХ. Также большую популярность набрало микроудобрение УЛЬТРАМАГ БОР.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами