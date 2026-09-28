В Самарской области аграрии подводят предварительные итоги уборочной и задают вектор развития АПК

В Сергиевском районе на базе ООО АПК "ТСК Агро" состоялся финальный "День поля" текущего сельскохозяйственного сезона. Мероприятие объединило производителей, ученых и представителей власти.

Уборочная кампания в Самарской области выходит на финишную прямую. На текущий момент аграрии убрали более 90% зернового клина, собрав почти 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 27 ц/га. Впереди уборка кукурузы и масличных культур, однако главное внимание отрасль уже переключает на задел под урожай следующего года.

Стратегический курс на обеспечение продовольственного суверенитета и технологическую независимость, обозначенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, становится главным приоритетом для роста АПК области и решения задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Задача обеспечения продовольственной безопасности региона и страны остается приоритетной. Мы считаем, что минимум 490–500 тысяч гектаров необходимо сеять озимыми ежегодно — это дает примерно 55% общей валовки зерна", — подчеркнул руководитель управления растениеводства, механизации и мелиорации минсельхоза региона Сергей Кирсанов.

Для сохранения и увеличения озимого клина Минсельхоз РФ анонсировал предоставление в 2027 г. аграриям погектарной субсидии на озимые культуры под урожай следующего года. Базовым критерием для получения поддержки станет полная оцифровка площадей и внесение данных в систему ЕФИС ЗСН.

Финальный "День поля" стал логичным завершением масштабной просветительской и практической работы с сельхозтоваропроизводителями в уходящем году.

"Такие встречи стимулируют производство, помогая в первую очередь объединиться, выбрать лучшие технологии и больше зарабатывать. Региональные власти безусловно поддерживают этот вектор, делая ставку на производство техники, удобрений и семян отечественного производства", — отметил председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко.

Проведение мероприятия на базе ООО АПК "ТСК Агро" Сергиевского района стало демонстрацией реальных успехов регионального бизнеса. Хозяйство, основанное братьями Олегом и Антоном Чернозубцевыми, отмечает свое десятилетие. Начав в 2015 г. с 600 гектаров, сегодня предприятие обрабатывает 9 тысяч гектаров, во многом за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых земель (только в этом году введено 600 га) и государственной поддержки.

"За 10 лет мы три раза получили компенсацию за ввод необрабатываемых земель в эксплуатацию. Кто знает, как вводятся в оборот земли, тот поймет, каких трудов это стоит", — поделился Олег Чернозубцев.

Предприятие активно внедряет межотраслевой подход: на базе "ТСК Агро" заложен агрополигон по подсолнечнику из 30 гибридов, ведется научно-практическая работа по защите и питанию растений, выращиванию люцерны. Успешно развивается и животноводство: овцеводческое направление вышло на промышленную основу — поголовье выросло с восьми маток до 2000 голов.

Организаторами мероприятия выступили Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала и Сибири и Центр компетенций "Самара — АРИС" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.