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В Самарской области аграрии подводят предварительные итоги уборочной и задают вектор развития АПК Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%: аграрии обеспечены ГСМ и семенами местной селекции Пять лет инноваций: как фаундеры российского FoodTech задали тон всей индустрии "Пестравка" поздравила Самару с Днем города "Самарский соевый ХАБ": более чем 250 аграриев обсудили перспективы выращивания сои.

АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области аграрии подводят предварительные итоги уборочной и задают вектор развития АПК

СЕРГИЕВСК. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе на базе ООО АПК "ТСК Агро" состоялся финальный "День поля" текущего сельскохозяйственного сезона. Мероприятие объединило производителей, ученых и представителей власти.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Уборочная кампания в Самарской области выходит на финишную прямую. На текущий момент аграрии убрали более 90% зернового клина, собрав почти 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 27 ц/га. Впереди уборка кукурузы и масличных культур, однако главное внимание отрасль уже переключает на задел под урожай следующего года.

Стратегический курс на обеспечение продовольственного суверенитета и технологическую независимость, обозначенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, становится главным приоритетом для роста АПК области и решения задач национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Задача обеспечения продовольственной безопасности региона и страны остается приоритетной. Мы считаем, что минимум 490–500 тысяч гектаров необходимо сеять озимыми ежегодно — это дает примерно 55% общей валовки зерна", — подчеркнул руководитель управления растениеводства, механизации и мелиорации минсельхоза региона Сергей Кирсанов.

Для сохранения и увеличения озимого клина Минсельхоз РФ анонсировал предоставление в 2027 г. аграриям погектарной субсидии на озимые культуры под урожай следующего года. Базовым критерием для получения поддержки станет полная оцифровка площадей и внесение данных в систему ЕФИС ЗСН.
Финальный "День поля" стал логичным завершением масштабной просветительской и практической работы с сельхозтоваропроизводителями в уходящем году.

"Такие встречи стимулируют производство, помогая в первую очередь объединиться, выбрать лучшие технологии и больше зарабатывать. Региональные власти безусловно поддерживают этот вектор, делая ставку на производство техники, удобрений и семян отечественного производства", — отметил председатель Агропромышленного межотраслевого союза Поволжья, Урала и Сибири Олег Михеенко.

Проведение мероприятия на базе ООО АПК "ТСК Агро" Сергиевского района стало демонстрацией реальных успехов регионального бизнеса. Хозяйство, основанное братьями Олегом и Антоном Чернозубцевыми, отмечает свое десятилетие. Начав в 2015 г. с 600 гектаров, сегодня предприятие обрабатывает 9 тысяч гектаров, во многом за счет ввода в оборот ранее неиспользуемых земель (только в этом году введено 600 га) и государственной поддержки.

"За 10 лет мы три раза получили компенсацию за ввод необрабатываемых земель в эксплуатацию. Кто знает, как вводятся в оборот земли, тот поймет, каких трудов это стоит", — поделился Олег Чернозубцев.

Предприятие активно внедряет межотраслевой подход: на базе "ТСК Агро" заложен агрополигон по подсолнечнику из 30 гибридов, ведется научно-практическая работа по защите и питанию растений, выращиванию люцерны. Успешно развивается и животноводство: овцеводческое направление вышло на промышленную основу — поголовье выросло с восьми маток до 2000 голов.

Организаторами мероприятия выступили Агропромышленный межотраслевой союз Поволжья, Урала и Сибири и Центр компетенций "Самара — АРИС" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

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Последние комментарии

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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