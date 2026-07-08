В Самарской области стартовала уборочная кампания: регион делает ставку на отечественную селекцию и искусственный интеллект

В Самарской области официально дан старт уборочной кампании-2026. Уборка озимых уже началась в трех районах, текущая урожайность составляет 30–35 ц/га. Перед аграриями стоит масштабная задача — убрать более 1,1 млн га зерновых и зернобобовых культур. Ключевые вопросы подготовки к жатве, а также внедрения передовых научных разработок обсудили на масштабном полевом семинаре-совещании, прошедшем на опытных полях Самарского НИИСХ им. Тулайкова в Безенчукском районе.

Масштабная поддержка АПК и аграрной науки находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава региона неоднократно подчеркивал, что продовольственная безопасность напрямую зависит от достижений науки и реального сектора экономики. Благодаря системной работе правительства области, аграрии получают комплексную поддержку: от льготного лизинга и кадровых программ до создания современной научной инфраструктуры, что позволяет региону уверенно смотреть в завтрашний день.

Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" обозначил перед учеными стратегическую задачу по созданию высокопродуктивных отечественных сортов для полного импортозамещения.

Опытные поля института стали главной демонстрационной площадкой достижений самарских ученых. В полевом строю представлены 309 сортов и свыше 1200 делянок зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур.

Настоящим триумфом самарской селекции стал сорт озимого ячменя "Квант", над созданием которого ученые трудились 30 лет. Сорт уже демонстрируется на производственных полях и готов к масштабному внедрению, гарантируя высокую зимостойкость и урожайность даже в суровые погодные условия.

"Главное — придать сорту зимостойкость, а биология культуры такова, что он формирует после нормальной зимовки стабильный урожай", — отметил Сергей Шевченко, академик РАН, руководитель направления "Селекция" СамНЦ РАН.

Прорывом в цифровизации АПК стала презентация уникальной отечественной IT-разработки — "Цифрового двойника растений". Над созданием самообучаемой системы искусственного интеллекта специалисты Самарского научного центра РАН работали 5 лет. Программа позволяет моделировать ход развития посевов, прогнозировать урожайность и рассчитывать реакцию культур на погодные аномалии до начала полевых работ.

"Она самообучаемая. Мы проделали большой путь на базе всех наших институтов: каждое поле загружали по отдельности, температурный режим, влажность, все параметры, которые влияют на растение, мы моделировали", — рассказал Алексей Васин, директор Самарского научного центра РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

Для повышения рентабельности хозяйств на выставке были представлены новинки отечественного сельхозмашиностроения, системы навигации и современные средства защиты растений.

"Для того чтобы наши аграрии учились экономить, им рассказали об экономии, были представлены средства защиты растений, навигация, новые образцы самоходной техники. Это дает аграриям дополнительные знания, импульс к развитию и получению больших качественных урожаев", — резюмировал Сергей Акимов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Важным блоком семинара стало разъяснение нюансов семенного законодательства. Специалисты Россельхозцентра акцентировали внимание на необходимости наличия сортовых и посевных документов, соблюдении пространственной изоляции и правил севооборота.

"Самарская Губернская Дума традиционно поддерживает инициативы по импортозамещению и развитию отечественной селекции. Сегодня мы видим, как наука и бизнес формируют единый контур продовольственной безопасности региона. Наша задача на законодательном уровне и дальше обеспечивать аграриям и ученым комфортные условия для работы, чтобы самарские сорта и технологии становились эталоном для всей страны", — акцентировал Николай Сомов, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы.