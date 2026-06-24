В Самарской области будет выстроена работа региональной и муниципальных команд "Я в Агро"

Самарская делегация рассказала о планах по развитию молодежного сообщества "Я в Агро" в регионе в рамках первого модуля федеральной образовательной программы "Пространство "Я в Агро", организованной на базе Центра аграрного лидерства "Молодежная станица Дон" в Ростове-на-Дону.
Главная задача — раскрывать для молодежи возможности агропромышленного комплекса, вовлекать школьников, студентов и молодых специалистов в проекты отрасли, а также выстраивать работу на региональном и муниципальном уровнях.
"Наша цель — создание единой площадки для формирования команды активной молодежи, запуск новых проектов, расширение команд и вовлечение новых ребят. По сути, мы хотим перезапустить систему привлечения молодежи в сферу АПК", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Во время программы участники работали над идеями развития проекта "Я в Агро" в регионах. Команды обсуждали, как запускать муниципальные сообщества, взаимодействовать с агровузами, колледжами, школами, предприятиями и администрациями, а также как привлекать молодежь к проектной деятельности на сельских территориях.
Практической частью образовательного модуля стала защита региональных проектных инициатив.
Среди проектов наибольший интерес вызвали "Агро-Трэвел", развитие креативных индустрий на селе и введение "Агро-карты" или Тимирязевской карты. "Агро-Трэвел" предполагает знакомство с сельскими территориями через поездки, общение с фермерами, местные традиции и современные агротехнологии. Креативные индустрии должны включать мастерские, мероприятия, агротуристические маршруты и коллаборации с местными производителями, формируя культурный код территорий. "Агро-карта" даст возможность бесплатно посещать тематические мероприятия, экскурсии, выставки и другие площадки, где можно увидеть современное сельское хозяйство изнутри. Тимирязевская карта предлагается как скидочная карта для покупки продукции местных фермеров, что позволит сделать натуральные продукты доступнее для молодежи и одновременно поддержать производителей.
"Участие в программе "Пространство "Я в Агро" в Ростове-на-Дону подтвердило: Самарская область движется в верном направлении. В рамках национального проекта "Кадры в АПК" регион выстроил четкую связку "регион-вуз-работодатель". Теперь наша главная задача — масштабировать успешные практики через сообщество "Я в Агро", чтобы каждый молодой человек видел перспективы профессионального развития именно в агропромышленном комплексе", — поделился планами Николай Березин, и. о. начальника отдела молодежных инициатив и социальной защиты Самарского ГАУ, молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
К 2027 году в рамках федеральной инициативы "Я в Агро" планируется сформировать устойчивую сеть координаторов по всей стране и ежегодно вовлекать в свои мероприятия не менее 100 тысяч молодых людей.
Привлечение молодежи в АПК — одна из главных задач для достижения ключевых показателей федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В Самарской области этому направлению уделяется пристальное внимание. Благодаря участию губернатора Вячеслава Федорищева создана комплексная система поддержки молодых специалистов, включая единовременные выплаты от 207 до 414 тыс. рублей в зависимости от уровня образования, а также ежемесячные надбавки к заработной плате в течение 6 лет — от 8 до 22 тыс. рублей.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами