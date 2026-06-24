В Самарской области будет выстроена работа региональной и муниципальных команд "Я в Агро"

Самарская делегация рассказала о планах по развитию молодежного сообщества "Я в Агро" в регионе в рамках первого модуля федеральной образовательной программы "Пространство "Я в Агро", организованной на базе Центра аграрного лидерства "Молодежная станица Дон" в Ростове-на-Дону.

Главная задача — раскрывать для молодежи возможности агропромышленного комплекса, вовлекать школьников, студентов и молодых специалистов в проекты отрасли, а также выстраивать работу на региональном и муниципальном уровнях.

"Наша цель — создание единой площадки для формирования команды активной молодежи, запуск новых проектов, расширение команд и вовлечение новых ребят. По сути, мы хотим перезапустить систему привлечения молодежи в сферу АПК", — рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Во время программы участники работали над идеями развития проекта "Я в Агро" в регионах. Команды обсуждали, как запускать муниципальные сообщества, взаимодействовать с агровузами, колледжами, школами, предприятиями и администрациями, а также как привлекать молодежь к проектной деятельности на сельских территориях.

Практической частью образовательного модуля стала защита региональных проектных инициатив.

Среди проектов наибольший интерес вызвали "Агро-Трэвел", развитие креативных индустрий на селе и введение "Агро-карты" или Тимирязевской карты. "Агро-Трэвел" предполагает знакомство с сельскими территориями через поездки, общение с фермерами, местные традиции и современные агротехнологии. Креативные индустрии должны включать мастерские, мероприятия, агротуристические маршруты и коллаборации с местными производителями, формируя культурный код территорий. "Агро-карта" даст возможность бесплатно посещать тематические мероприятия, экскурсии, выставки и другие площадки, где можно увидеть современное сельское хозяйство изнутри. Тимирязевская карта предлагается как скидочная карта для покупки продукции местных фермеров, что позволит сделать натуральные продукты доступнее для молодежи и одновременно поддержать производителей.

"Участие в программе "Пространство "Я в Агро" в Ростове-на-Дону подтвердило: Самарская область движется в верном направлении. В рамках национального проекта "Кадры в АПК" регион выстроил четкую связку "регион-вуз-работодатель". Теперь наша главная задача — масштабировать успешные практики через сообщество "Я в Агро", чтобы каждый молодой человек видел перспективы профессионального развития именно в агропромышленном комплексе", — поделился планами Николай Березин, и. о. начальника отдела молодежных инициатив и социальной защиты Самарского ГАУ, молодежный министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

К 2027 году в рамках федеральной инициативы "Я в Агро" планируется сформировать устойчивую сеть координаторов по всей стране и ежегодно вовлекать в свои мероприятия не менее 100 тысяч молодых людей.

Привлечение молодежи в АПК — одна из главных задач для достижения ключевых показателей федерального проекта "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В Самарской области этому направлению уделяется пристальное внимание. Благодаря участию губернатора Вячеслава Федорищева создана комплексная система поддержки молодых специалистов, включая единовременные выплаты от 207 до 414 тыс. рублей в зависимости от уровня образования, а также ежемесячные надбавки к заработной плате в течение 6 лет — от 8 до 22 тыс. рублей.