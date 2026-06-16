Город Самарской области вошел в пятерку российских городов по числу производителей мороженого

Более 85% всех производителей мороженого в России относятся к малому и среднему бизнесу. Сегодня в этой отрасли работают около 300 предприятий, сообщили в Корпорации МСП.

В Самарской области замороженные десерты производят семь предприятий. Четыре из них располагаются в Тольятти, что делает его одним из городов-лидеров по количеству таких МСП.

На первой строчке располагается Москва, далее следуют Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

"Пищевая промышленность — один из ключевых драйверов экономики Самарской области. Наши производители выпускают качественную продукцию, обеспечивают продовольственную безопасность, создают тысячи рабочих мест, активно инвестируют в модернизацию мощностей и внедряют передовые технологии. Готовы помогать им в дальнейшем развитии, продвижении продукции и выходе на внешние рынки", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране производством мороженого занимаются как компании — юридические лица, так и ИП. Их число в этой сфере одинаково — по 149 предприятий. Каждый из них нашел свою нишу: от промышленного выпуска продукции и ее поставок крупным ритейлерам до производства эксклюзивных изделий на заказ. Всего на малых и средних предприятиях, производящих замороженные десерты, сегодня занято около 5,5 тыс. человек. Средний доход одного МСП-производителя мороженого, по расчетам за 2025 г. превышает 160 млн рублей.

"Бизнес по производству мороженого, как в целом любой производственный сегмент, требует специальных знаний, технологий и значительных ресурсов, особенно на старте. Эту сферу выбирают предприниматели, которые хотят и готовы развивать свое дело на длинной временной дистанции. Аналитика показывает, что средний возраст МСП-производителей мороженого составляет около 9 лет, тогда как в целом по сектору малого и среднего бизнеса это 7,5 лет", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.