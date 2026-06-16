16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Город Самарской области вошел в пятерку российских городов по числу производителей мороженого Завершено банкротство самарского алкокомбината "Родник" Опережающими темпами: как выросли цены на мясо в Самарской области за пять лет Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5% Налегаем на мясо: что ждет рынок производства свинины и говядины

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Город Самарской области вошел в пятерку российских городов по числу производителей мороженого

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 85% всех производителей мороженого в России относятся к малому и среднему бизнесу. Сегодня в этой отрасли работают около 300 предприятий, сообщили в Корпорации МСП.

В Самарской области замороженные десерты производят семь предприятий. Четыре из них располагаются в Тольятти, что делает его одним из городов-лидеров по количеству таких МСП.

На первой строчке располагается Москва, далее следуют Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар.

"Пищевая промышленность — один из ключевых драйверов экономики Самарской области. Наши производители выпускают качественную продукцию, обеспечивают продовольственную безопасность, создают тысячи рабочих мест, активно инвестируют в модернизацию мощностей и внедряют передовые технологии. Готовы помогать им в дальнейшем развитии, продвижении продукции и выходе на внешние рынки", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране производством мороженого занимаются как компании — юридические лица, так и ИП. Их число в этой сфере одинаково — по 149 предприятий. Каждый из них нашел свою нишу: от промышленного выпуска продукции и ее поставок крупным ритейлерам до производства эксклюзивных изделий на заказ. Всего на малых и средних предприятиях, производящих замороженные десерты, сегодня занято около 5,5 тыс. человек. Средний доход одного МСП-производителя мороженого, по расчетам за 2025 г. превышает 160 млн рублей.

"Бизнес по производству мороженого, как в целом любой производственный сегмент, требует специальных знаний, технологий и значительных ресурсов, особенно на старте. Эту сферу выбирают предприниматели, которые хотят и готовы развивать свое дело на длинной временной дистанции. Аналитика показывает, что средний возраст МСП-производителей мороженого составляет около 9 лет, тогда как в целом по сектору малого и среднего бизнеса это 7,5 лет", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5