Пищевая промышленность АПК и пищепром

Завершено банкротство самарского алкокомбината "Родник"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области 15 мая вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО "Самарский комбинат "Родник". Дело тянулось почти восемь лет — с момента принятия заявления о несостоятельности в июле 2018 года.

Конкурсный управляющий СК "Родник" Марат Биктимиров сохраняет полномочия, в том числе по банковским операциям, до даты внесения записи о ликвидации предприятия в ЕГРЮЛ. После этого "Родник" прекратит существование как юридическое лицо. 

Производственная площадка "Родника" при этом продолжает работать под другим юрлицом - ООО "Поволжский комбинат "Родник". Выручка компании за 2025 г составила 6,85 млрд руб., чистая прибыль - 135,7 млн рублей. На балансе ПК "Родник" числятся активы на 9,06 млрд рублей.

Напомним, процедура банкротства СК "Родник" стартовала на заводе еще в 2018 году, а банкротом комбинат признали в январе 2021-го. Реестр требований кредиторов превысил 6,2 млрд рублей. Крупнейшими из них были ФНС России (более 800 млн руб.) и ПАО "ОФК Банк" (свыше 717 млн руб.).

В январе 2023 года суд принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего гендиректора СК "Родник" Павла Сметану и подконтрольные ему ООО "Кристалл-Лефортово" и ООО "РегионБизнесКонтакт", а с другого экс-руководителя — Вячеслава Дормидонтова — и ликвидатора АО "Актив" Александра Гринкевича суд решил взыскать убытки в размере 888,4 млн рублей. Накануне банкротства СК "Родник" они подписали договоры цессии, через которые права требования за поставленную продукцию были переданы АО "Актив", что фактически вывело с комбината ликвидные активы.

Финальным аккордом перед завершением банкротства комбината "Родник" стало постановление Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда, позволяющее налоговой службе и "ОФК Банку" взыскивать с Вячеслава Дормидонтова и Александра Гринкевича долги перед СК "Родник" напрямую, в обход конкурсной массы.

Еще в январе 2023 года суд взыскал с двух экс-менеджеров солидарно 888,4 млн рублей. Закон о банкротстве позволяет кредиторам в подобных случаях не ждать, пока деньги поступят в общую массу, а забрать часть требования себе пропорционально своей доле в реестре. ФНС и "ОФК Банк" этим правом воспользовались. Суд первой инстанции в октябре 2025 года посчитал их доли от общей суммы реестра и присудил налоговой 114,2 млн руб., банку — 114,8 млн рублей. Однако оба кредитора с этим не согласились и обжаловали решение. Апелляция их поддержала, и после пересчета ФНС получила право требования на 152,5 млн руб., ОФК Банк — на 145,6 млн рублей. Налоговая служба в мае текущего года уже включилась в состав кредиторов Вячеслава Дормидонтова с указанной суммой (как правопреемник СК "Родник"). 

Напомним, Вячеслав Дормидонтов инициировал собственное банкротство еще в конце 2023 года. Свое заявление он обосновывал наличием задолженности перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. Вячеслав Дормидонтов — член партии "Единая Россия" с 2003 года. Он дважды избирался депутатом городской думы Самары (в 2010 и 2020 годах), а в 2021 г. прошел в губернскую думу по Безымянскому округу. С 2018 по 2021 г. Дормидонтов являлся директором СК "Родник". Также до июля 2021 г. он занимал должность исполнительного директора регионального оператора по обращению с отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс".

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

