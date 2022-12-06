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Виновными в банкротстве СК "Родник" признали Дормидонтова и Сметану

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вынес решение о привлечении к ответственности виновных в банкротстве ООО "Самарский комбинат "Родник" лиц. Из двух десятков "кандидатов" суд установил вину только пяти.

Фото: Михаил Новоселов

Субсидиарную ответственность понесут бывший гендиректор "Родника" Павел Сметана, подконтрольные ему ООО "Кристалл-Лефортово" и ООО "РегионБизнесКонтакт". Другого экс-руководителя банкрота, Вячеслава Дормидонтова, и ликвидатора АО "Актив" Александра Гринкевича обязали выплатить 888,4 млн руб. убытков.

Напомним, накануне банкротства менеджеры подписали договоры цессии, в результате чего права требования за поставленную продукцию перешли АО "Актив", подконтрольному Александру Милееву, которого называют бенефициаром ООО СК "Родник" и одноименного Поволжского комбината. Как указывал конкурсный управляющий, таким образом с "Родника" было выведено более 3,3 млрд рублей. По мнению одного из кредиторов, "Актив" служил транзитной компанией для последующего перечисления денег в адрес регоператора ООО "ЭкоСтройРесурс", поскольку в то же время у последнего резко (в семь раз) выросли активы.

Однако последнему удалось избежать ответственности за банкротство "Родника", как и ряду других лиц: бывшему главе Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну (сменил фамилию на Левин), Андрею Урванцеву, Сергею Попову, Сергею Гаджуке, Арсену Ципинову. Все они - бенефициары ООО "Статус-групп".

Чуян для выхода из кризисной ситуации подконтрольных алкогольных компаний привлек бенефициара ГК "Кристалл-Лефортово" Павла Сметану. Его компании открыли счета в "ОФК-Банке" и начали кредитоваться. Кредиты с компаний Чуяна перераспределялись на организации, подконтрольные Сметане. В эту схему попал и "Родник".

В частности, имея свои производственные мощности, он приобретал алкогольную продукцию у "Статус-групп" и "Кристалл-Лефортово", расплачиваясь за нее кредитными средствами. Кроме того, "Родник" закупал спирт по завышенным ценам. Также по высокой стоимости завод приобретал комплектующие и ликеро-водочные изделия для дальнейшей перепродажи.

Другая сделка касается купли-продажи недвижимого имущества у ООО "РегионБизнесКонтакт" на 955,7 млн рублей. Примерно ту же сумму завод должен был заплатить и по предварительному договору покупки товарных знаков у ООО "Кристалл Лефортово".

Размер ответственности Павла Сметаны и его компаний суд определит после расчетов с кредиторами "Родника".

Причастности Александра и Любови Милеевых к банкротству спиртзавода суд не установил.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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