Ассоциация шотландского виски обвинила самарский "Родник" в недобросовестной конкуренции

Ассоциация шотландского виски из Эдинбурга заявила о недобросовестной конкуренции со стороны самарского ООО "ПК Родник" и ряда других компаний. Заявления были поданы в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, а решения по ним обжалуются в областном арбитраже.

Всего Ассоциация шотландского виски подала четыре иска к региональному управлению ФАС. Из материалов арбитража следует, что помимо самарского "Родника" претензии шотладнцы имеют к ООО "Объединенные пензенские водочные заводы", московским дистрибьютерам ООО "ЛУДИНГ" и ООО "Гранд Кастель", представляющим, соответственно, армянских производителей "ГРЕЙН АЛКО" и "ВЕДИ-АЛКО".

Из материалов арбитража следует, что Ассоциации шотландского виски заявляет о нарушении пунктов 1 и 3 статьи 14.2 Федерального закона РФ "О защите конкуренции". В этих пунктах речь идет о запрете на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение потребителей, в частности, по поводу качества и потребительских свойств товаров, а также места его производства.

В УФАС по Самарской области в ответ на запрос Волга Ньюс сообщили, что доводы, изложенные в заявлениях Ассоциации шотландского виски, не подтвердились: "Самарское УФАС России не располагало достаточными доказательствами направленности действий лиц, указанных в запросе на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение потребителей, поскольку на упаковке спорного продукта отражена вся обязательная в соответствии с положениями п. 1 ч. 4.1, п. 2 ч. 4.1, ч. 4.12 ст. 4 ТР ТС 022/2011 для конечного потребителя информация".

Также в ведомстве указали, что качество продуктов и их соответствие, предъявляемым к данным видам алкогольной продукции требованиям технических стандартов подтверждаются декларациями о соответствии.

В ПК "Родник" не смогли прокомментировать ситуацию. В ООО "Объединенные пензенские водочные заводы" сообщили, что впервые слышат о претензиях шотландцев.

По данным специализированных сайтов, "Объединенные пензенские водочные заводы" производит как минимум три вида виски — "Connor & Co" Blended, Maccallister Classic Blend и Golden Joker. При этом утверждается, что напитки создают из дистиллятов, произведенных в Шотландии. Также известно, что на "Роднике" разливается продукция под брендами "Объединенных пензенских ЛВЗ".

В 2021 г. сообщалось, что ПК "Родник", владельцем которого считался Александр Милеев, якобы приобрел Ара Апоян, которого называют бенефициаром ООО "Объединенные пензенские ЛВЗ". Официального подтверждения этой информации не было. Однако по данным СМИ, семья Алоян через ООО "Гифт" стала владельцем самарского ООО "Интеллектуальное право", которому принадлежали товарные знаки "Родника".

На деле речь может идти не о покупке "Родника", а о партнерстве. На сайтах по поиску сотрудников ООО "Гифт" в своих вакансиях сообщает, что компания входит в Oбъединенную технологическую группу компаний UTGC, "в рамках стратегического партнерства нескольких независимых предприятий". Указывается, что заводы холдинга расположены в Пензенской, Самарской и Новгородской областях.