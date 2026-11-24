Несмотря на общую популярность кефира, потребительские предпочтения жителей Приволжья заметно различаются по регионам. Наряду с универсальными продуктами, сохраняется интерес к кисломолочным напиткам, связанным с национальными гастрономическими традициями. Так, мацони чаще интересуются в Самарской области - на регион приходится 15% окружных запросов. Далее следуют Башкортостан (14%), Татарстан (13%) и Нижегородская область (13%).

Башкортостан - главный регион по кумысу. На республику приходится 39% всех поисковых запросов на этот напиток в ПФО. В Башкортостане также высок интерес к тану - 18% окружных запросов. Второе место занимает Татарстан (15%), третье - Нижегородская область (12%).

Татарстан - центр интереса к катыку. На республику приходится 49% окружных запросов про катык и 16% про айран. По любви к айрану также выделяются Нижегородская область (14%) и Башкортостан (13%).

При этом кефир - лидер не только по объему производства, но и по потребительскому интересу. По данным анализа поисковых запросов, на кефир приходится 45% всего интереса к кисломолочной продукции в ПФО. Он лидирует во всех 14 регионах. Наибольшая доля запросов в Башкортостане - 14,4%, Нижегородской области - 13,3%, Татарстане - 12,1% и Самарской области - 11,3%.

Эксперты Россельхозбанка изучили динамику производства, а также особенности потребительских предпочтений жителей 14 регионов ПФО на конкретные категории с национальным колоритом и выявили регионы - лидеры по уровню интереса к ним.

Производство молока и кисломолочной продукции (в том числе кефира, айрана, кумыса, ряженки и варенца) в Приволжском федеральном округе продолжает расти. За январь-сентябрь 2026 года в макрорегионе выпустили 1321,9 тыс. тонн питьевого молока - на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года. За пять лет производство творога увеличилось на 37%, до 104,6 тыс. тонн, сметаны - на 17%, до 113,8 тыс. тонн. Такие данные приводит Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По итогам девяти месяцев 2026 года на долю ПФО пришлось 29% российского производства питьевого молока, 26% творога и 26% сметаны.

Крупнейшим производителем кефира в ПФО стала Республика Татарстан: за январь-сентябрь здесь выпустили 30,6 тыс. тонн, или 18% от всего объема в округе. В пятерку лидеров также вошли Самарская и Нижегородская области, Башкортостан и Удмуртия. При этом Самарская область за год увеличила производство кефира на 54%, до 24,5 тыс. тонн.

В целом по выпуску кефира округ также занял в этом году значительную долю общероссийского рынка - 24%. В ПФО произвели 171,2 тыс. тонн этого напитка, на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.