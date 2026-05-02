Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
У Самарской области есть большой потенциал для развития производства свинины и говядины. Определяют это низкие показатели самообеспеченности мясом. Таким мнением с Волга Ньюс поделились участники рынка.

По данным регионального минсельхоза, самообеспеченность Самарской области мясом составила лишь 44,5% по итогам 2025 года. Объемы производства свинины и говядины - одни из самых низких в Приволжском федеральном округе: 21,2 тысячи тонн (-20% за год) и 55,4 тысячи тонн (-3% за год), соответственно.

Участники рынка говорят, что существующих объемов производства не хватает для полноценного обеспечения рынка. Поэтому новые предприятия точно будут обеспечены спросом.

Потребление мяса в России растет год от года. Это подталкивает производителей к дальнейшему развитию. Однако темпы роста выпуска свинины замедлились. По говядине и вовсе зафиксирован минус. Наряду с сохранением давления на бизнес и появлением дополнительных рисков, продолжают увеличиваться цены. Вместе с экспертами мы разобрали эти противоречивые тенденции и обсудили перспективы развития рынка. Причем Самарскую область называют многообещающей с точки зрения наращивания производства как свинины, так и говядины.

"В Самаре есть достаточно большое количество переработчиков, развивающаяся зона общепита. Соответственно, любая сырьевая база будет востребована. Например, наше предприятие производит деликатесы и колбасы. Свинину мы закупаем в Белгороде, Курске, зонах Черноземья и Юга, так как мощностей самарских комплексов не хватает. Да, говядину берем у местных фермеров. Но чтобы удовлетворить потребности всех участников рынка, объемы производства должны быть больше", - констатировал директор ООО "Честный продукт" Максим Гинзбург.

Закрыть потребность в мясе на прилавках самарских магазинов также помогают другие регионы. Поставщиками гипермаркетов в большинстве своем служат агрохолдинги. Например, в "Ленту" свинину привозят Новопушкинский мясокомбинат (Саратовская область), "Агроэко" (Воронежская область), "Черкизово" (Пензенская/Московская область), "Мираторг" (Брянская область) и МПК "Атяшевский" (Мордовия). Говядину поставляют из Удмуртии (компания "Эталон").

"Из локальных поставщиков мяса в ассортименте "Гипер Ленты" представлена продукция "Мясного дома" и мясокомбината "Лада". Их доля в продажах свинины составляет более 10%", - сообщили в пресс-службе ритейлера.

 В самарские магазины "Ашан" привозят мясо из различных регионов ЦФО и ПФО. Также продукция поставляется с мясоперерабатывающего завода "АШАН Ритейл Россия" в Тамбове.

