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На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП Yandex B2B Tech и "Балтика" расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий Количество франчайзинговых магазинов "Пятёрочки" увеличилось за год в три раза В России выросло производство колбасных изделий - РСХБ "Цены растут, но есть выход": самарцев научили делать покупки с умом

Пищевая промышленность АПК и пищепром

На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП

ТОЛЬЯТТИ. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП). Соответствующее извещение поступило в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области, сообщает ведомство.

Напомним, ТКПП начал работу в сентябре 2023 года. С запуском предприятия в Тольятти появилось более 470 новых рабочих мест. Объем инвестиции в первый этап проекта достиг 15 млрд рублей.

ТКПП является одним из крупнейших заводов по производству масла в России. Он рассчитан на рафинацию, фасовку и переработку до 660 тыс. тонн в год масличных и зернобобовых культур: подсолнечника, сои, рапса, льна-кудряша.

Ранее ТКПП сообщал о планах запустить вторую очередь маслоэкстракционного завода в 2024–2025 годах. Компания намеревается занять 8% российского рынка фасованного подсолнечного масла.

В июне 2024 г. правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО", которая должна модернизировать завод ТКПП. Планируется, что благодаря этому производительность предприятия вырастет в полтора раза, до трех тысяч тонн масличных в сутки. Также завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей. 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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