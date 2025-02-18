На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП

На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП). Соответствующее извещение поступило в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области, сообщает ведомство.
Напомним, ТКПП начал работу в сентябре 2023 года. С запуском предприятия в Тольятти появилось более 470 новых рабочих мест. Объем инвестиции в первый этап проекта достиг 15 млрд рублей.
ТКПП является одним из крупнейших заводов по производству масла в России. Он рассчитан на рафинацию, фасовку и переработку до 660 тыс. тонн в год масличных и зернобобовых культур: подсолнечника, сои, рапса, льна-кудряша.
Ранее ТКПП сообщал о планах запустить вторую очередь маслоэкстракционного завода в 2024–2025 годах. Компания намеревается занять 8% российского рынка фасованного подсолнечного масла.
В июне 2024 г. правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО", которая должна модернизировать завод ТКПП. Планируется, что благодаря этому производительность предприятия вырастет в полтора раза, до трех тысяч тонн масличных в сутки. Также завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?