На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди маслозавода ТКПП

На территории ОЭЗ "Тольятти" началось строительство второй очереди Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП). Соответствующее извещение поступило в государственную инспекцию строительного надзора Самарской области, сообщает ведомство.

Напомним, ТКПП начал работу в сентябре 2023 года. С запуском предприятия в Тольятти появилось более 470 новых рабочих мест. Объем инвестиции в первый этап проекта достиг 15 млрд рублей.

ТКПП является одним из крупнейших заводов по производству масла в России. Он рассчитан на рафинацию, фасовку и переработку до 660 тыс. тонн в год масличных и зернобобовых культур: подсолнечника, сои, рапса, льна-кудряша.

Ранее ТКПП сообщал о планах запустить вторую очередь маслоэкстракционного завода в 2024–2025 годах. Компания намеревается занять 8% российского рынка фасованного подсолнечного масла.

В июне 2024 г. правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО", которая должна модернизировать завод ТКПП. Планируется, что благодаря этому производительность предприятия вырастет в полтора раза, до трех тысяч тонн масличных в сутки. Также завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции. Проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.