"Самаралакто" вернет бомбоубежища государству

АО "Эйч энд Эн" (бывшее "Данон Россия"), владеющее молочным комбинатом "Самаралакто", вернет государству два бомбоубежища, не дожидаясь решения суда. Это следует из решений Арбитражного суда Самарской области от 28 ноября.

Напомним, в июне - июле этого года первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов подал в региональный арбитраж ряд исков с требованием передать в собственность Российской Федерации бомбоубежища, расположенные на территориях коммерческих организаций. В числе ответчиков по ним АО "Эйч Энд Эн", АО "Промсинтез", ООО Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", ООО "СВГК", АО "Росжелдорпроект", АО "Самараметалл" и другие.

От "Эйч энд Эн" прокурор в двух исках требовал вернуть "защитные сооружения гражданской обороны", расположенное на Заводском шоссе, д. 99.

Однако как следует из решений по обоим искам, от заместителя прокурора Самарской области поступило заявление об отказе от требований в полном объеме, поскольку ответчиком они были исполнены добровольно.