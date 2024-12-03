"Самаралакто" вернет бомбоубежища государству

АО "Эйч энд Эн" (бывшее "Данон Россия"), владеющее молочным комбинатом "Самаралакто", вернет государству два бомбоубежища, не дожидаясь решения суда. Это следует из решений Арбитражного суда Самарской области от 28 ноября.
Напомним, в июне - июле этого года первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов подал в региональный арбитраж ряд исков с требованием передать в собственность Российской Федерации бомбоубежища, расположенные на территориях коммерческих организаций. В числе ответчиков по ним АО "Эйч Энд Эн", АО "Промсинтез", ООО Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", ООО "СВГК", АО "Росжелдорпроект", АО "Самараметалл" и другие.
От "Эйч энд Эн" прокурор в двух исках требовал вернуть "защитные сооружения гражданской обороны", расположенное на Заводском шоссе, д. 99.
Однако как следует из решений по обоим искам, от заместителя прокурора Самарской области поступило заявление об отказе от требований в полном объеме, поскольку ответчиком они были исполнены добровольно.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?