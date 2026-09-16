"Пестравка" поздравила Самару с Днём города

13 сентября Самара отметила 440-летие. Торговая марка "Пестравка" присоединилась к большому городскому празднику и подготовила для жителей и гостей семейную площадку с дегустацией, конкурсами, танцевальным флешмобом и памятными сувенирами.

На площадке "Пестравки" весь день царила атмосфера праздника. Гости знакомились с продукцией торговой марки, участвовали в викторинах и конкурсах на знание любимых продуктов.

А в разгар праздника пространство наполнилось музыкой — для гостей прошёл зажигательный танцевальный флешмоб от "Пестравки". К танцу присоединялись и взрослые, и дети, превращая площадку в место, где хотелось улыбаться, двигаться и веселиться вместе.

Одной из главных точек притяжения стала дегустация. Гости праздника попробовали сыры, творожные сырки и ряженку с клубникой и черносливом — вкус, который уже успел полюбиться многим самарцам.

Не обошлось и без творчества. Самые маленькие гости площадки вместе раскрасили большую иллюстрацию с достопримечательностями Самары, добавляя знакомым городским видам свои яркие краски.

А на память о празднике семьи могли сделать фотографию прямо на площадке и получить её в виде магнита. Такой небольшой сувенир поможет сохранить тёплое воспоминание о Дне города и времени, проведённом вместе.

Для "Пестравки" День города стал возможностью встретиться со своими покупателями в особенной атмосфере — праздничной, открытой и по-семейному тёплой. Поговорить, попробовать любимые продукты, потанцевать, поучаствовать в конкурсах и просто провести время вместе.

"Пестравка" поздравляет Самару с 440-летием и желает городу и его жителям новых поводов для встреч, добрых традиций и счастливых моментов, которые хочется сохранять на память.