"Пестравка" поздравила Самару с Днём города

13 сентября Самара отметила 440-летие. Торговая марка "Пестравка" присоединилась к большому городскому празднику и подготовила для жителей и гостей семейную площадку с дегустацией, конкурсами, танцевальным флешмобом и памятными сувенирами.
На площадке "Пестравки" весь день царила атмосфера праздника. Гости знакомились с продукцией торговой марки, участвовали в викторинах и конкурсах на знание любимых продуктов.
А в разгар праздника пространство наполнилось музыкой — для гостей прошёл зажигательный танцевальный флешмоб от "Пестравки". К танцу присоединялись и взрослые, и дети, превращая площадку в место, где хотелось улыбаться, двигаться и веселиться вместе.
Одной из главных точек притяжения стала дегустация. Гости праздника попробовали сыры, творожные сырки и ряженку с клубникой и черносливом — вкус, который уже успел полюбиться многим самарцам.
Не обошлось и без творчества. Самые маленькие гости площадки вместе раскрасили большую иллюстрацию с достопримечательностями Самары, добавляя знакомым городским видам свои яркие краски.
А на память о празднике семьи могли сделать фотографию прямо на площадке и получить её в виде магнита. Такой небольшой сувенир поможет сохранить тёплое воспоминание о Дне города и времени, проведённом вместе.
Для "Пестравки" День города стал возможностью встретиться со своими покупателями в особенной атмосфере — праздничной, открытой и по-семейному тёплой. Поговорить, попробовать любимые продукты, потанцевать, поучаствовать в конкурсах и просто провести время вместе.
"Пестравка" поздравляет Самару с 440-летием и желает городу и его жителям новых поводов для встреч, добрых традиций и счастливых моментов, которые хочется сохранять на память.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???