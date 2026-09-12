Вячеслав Федорищев вручил награды спасателям Сызрани за ликвидацию последствий атак БПЛА

В субботу, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, продолжая работу в Сызрани, встретился с сотрудниками управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации города, а также аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы.
Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Федорищев отметил профессиональную работу спасателей при ликвидации последствий вражеских атак БПЛА, которым неоднократно подвергался муниципалитет.
"Ежедневно жизнь ставит перед нами задачи, которые мы не могли представить несколько лет назад. Задачи сложнейшие — ликвидация последствий действий противника, который пытается дестабилизировать обстановку в нашей стране. У противника не получится. Победа будет за нами", — сказал глава региона.
Как отметил руководитель области, каждое из происшествий требует особого внимания, и слаженные действия специалистов помогают сохранить жизнь и здоровье граждан, минимизировать их имущественные потери.
"Ваш героизм, ваша сила воли, сила духа позволяют спасать жизни наших жителей. Вы не раз это доказали при ликвидации происшествий. Каждый спасатель — герой. И мы, правительство региона, говорим большое спасибо за работу", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В ходе встречи губернатор вручил региональные награды — медаль "За доблесть и отвагу", почетный знак "За служение людям", а также благодарности Губернатора Самарской области — спасателям, в числе которых сотрудники городской единой дежурно-диспетчерской службы и управления по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???