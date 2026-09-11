Жителей Самарской области приглашают поддержать лучших наставников региона в рамках проекта Общества "Знание"

До 30 сентября 2026 г. в мессенджере MAX продлится открытое публичное голосование за участников проекта Знание.Наставники. Пользователи смогут поддержать наставников из школ и организаций среднего профессионального образования и помочь определить победителей специальных номинаций "Народное признание — лучший наставник общего образования" и "Народное признание — лучший наставник СПО".

В голосовании принимают участие порядка 3 тыс. наставников, прошедших предыдущие отборочные этапы проекта. Самарскую область представляют 122 участники из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного, Похвистнево, Жигулевска, Нефтегорска, Кинеля, Октябрьска, села Борское, села Кошки, села Богатое, села Сергиевск, пгт Стройкерамика (Волжский р-н), пгт Алексеевка (г.о. Кинель), пгт Безенчук, ж/д ст Шентала, села Заплавное (Борский р-н), сел Бобровка, Грачевка, Малая Малышевка (Кинельский р-н), села Кинель-Черкассы, сел Березняки, Семеновка, Чубовка, поселка Подгорный (Кинель-Черкасский р-н), села Новый Буян, поселка Конезавод, села Русская Селитьба (Красноярский р-н), поселка Светлодольск (Сергиевский р-н), сел Подстепки, Ягодное (Ставропольский р-н), села Старое Ермаково (Камышлинский р-н), села Новое Якушкино (Исаклинский р-н), села Екатериновка (Приволжский р-н), сел Богдановка, Утевка (Нефтегорский р-н), села Большая Романовка (Кошкинский р-н), села Большая Черниговка, села Андреевка (Богатовский р-н), поселка Береговой (Шигонский р-н), села Хворостянка, села Алексеевка, села Тепловка (Пестравский р-н), села Курумоч (Волжский р-н), села Обшаровка (Приволжский р-н), села Среднее Аверкино (Похвистневский р-н), поселка Прибой (Безенчукский р-н), села Спиридоновка (Волжский р-н), села Красный Яр, села Ореховка (Алексеевский р-н) и села Екатериновка (Безенчукский р-н).

Каждый пользователь MAX сможет отдать один голос за одного участника. По итогам будут определены 20 победителей — 10 лучших наставников общего образования и 10 лучших наставников СПО, набравших наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут объявлены не позднее 9 октября 2026 года. Поддержать своего кандидата и принять участие в выборе лучших наставников можно по ссылке.

"За каждой наставнической историей стоит человек, который в нужный момент оказался рядом, помог поверить в себя, найти направление и сделать первые шаги к развитию. Интерес к проекту Знание.Наставники показал, насколько востребована сегодня работа наставников в образовательных организациях: на участие поступило более 15 тысяч заявок, и по итогам отбора в следующий этап прошли 3 тысячи участников. Теперь у наставников появляется возможность не только представить свои практики, но и получить поддержку от тех, для кого их работа имеет наибольшее значение. Уверен, что народное голосование поможет отметить тех специалистов, чей ежедневный вклад в развитие детей и молодежи заслуживает особого внимания и признания", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Публичное голосование позволит учесть мнение наставляемых и широкой общественности при определении лучших представителей наставнического сообщества, привлечь дополнительное внимание к роли наставника в системе образования и подчеркнуть значимость работы педагогов, которые помогают раскрывать обучающихся. Результаты будут учитываться отдельно от основной оценки участников проекта. Победители в специальных номинациях получат электронные дипломы, подтверждающие общественное признание их деятельности.

Знание.Наставники — совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Российского общества "Знание", направленный на оценку эффективности просветительской работы наставника в образовательной организации. Он проходит с апреля по декабрь 2026 г. и объединяет наставников-руководителей, педагогов и советников директоров по воспитанию. По итогам проекта 1600 наставников получат денежное поощрение в размере 50 тыс. руб., а 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками.

В конце августа по итогам отборочного этапа были определены участники проекта Знание.Наставники, которые продолжили участие в следующих этапах оценки. Им предстоит предложить решение смоделированной педагогической ситуации и обосновать свои действия, а также представить собственную авторскую наставническую практику — описать ее цели, основные этапы, результаты и возможности применения в других образовательных организациях.