Фестиваль "Яркие тени" в пятый раз соберет особенные семьи в Ширяево

Во вторник, 23 июня, в Самарской области пройдет пятый юбилейный региональный арт-фестиваль "Яркие тени" для детей — инвалидов, взрослых с ментальными нарушениями и их семей.

Организатором фестиваля выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Самарской области (ВОРДИ). Проекты организации — неоднократные победители конкурсов Фонда президентских грантов.

Фестиваль будет проходить при поддержке правительства Самарской области, а также партнеров: Благотворительного фонда "Образ жизни", Самарского художественного музея, Самарского регионального отделения Союза художников России, Самарского хлебозавода № 5, Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Площадкой фестиваля станет удивительное по красоте и энергетике место, расположенное в Самарской области — историко-музейный комплекс в селе Ширяево.

Традиционно участниками станут семьи с детьми и взрослыми с инвалидностью из разных уголков региона — Самары, Тольятти, Приволжья, Хворостянки, Отрадного. Среди почетных гостей– молодые люди и дети с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.

Насыщенная программа фестиваля "Яркие тени" включает прогулку по Волге, театрализованное представление на территории музея, локации с различными интерактивными активностями с аквагриммом и художественным косоплетением от волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Художники Самарского отделения Союза художников России проведут мастер-классы, где любой участник сможет создать картину или попробовать себя в изготовлении открытки.

Все участники получит не только массу впечатлений и ярких эмоций, но и подарки от партнеров и организаторов фестиваля.