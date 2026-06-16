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В Самарской области продолжается цикл просветительских лекций Общества "Знание"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проходит цикл мероприятий Знание.Государство Российского общества "Знание".

Фото: Российское общество "Знание"

В Тольятти победитель проекта Знание.Лектор Владислав Радьков провел лекции об истории русской культуры и консолидации российского общества в периоды исторических вызовов. Слушатели проекта — государственные и муниципальные служащие, работники сферы здравоохранения.

"Обсуждение исторических традиций и примеров народного единства — это не просто лекция, это напоминание о том, что наша сила всегда была в сплоченности. Когда мы осознаем общие корни и общие ценности, мы перестаем быть разрозненными группами и становимся единым народом, способным выстоять перед любыми вызовами", — подчеркнул Владислав Радьков.

В ходе лекции об истории русской культуры Владислав Радьков рассказал о том, как праздники выполняли воспитательную и объединяющую функции на протяжении веков. Он отметил, что праздничная культура прошла путь от языческих обрядов до христианских торжеств, а затем — к советским революционным датам.

Слушатели узнали, что многие православные праздники неразрывно связаны с судьбоносными событиями Отечества. Например, Рождество Христово вплоть до 1917 г. отмечалось как День победы в Отечественной войне 1812 г., а праздник Казанской иконы Божией Матери связан с изгнанием польских интервентов и окончанием Смуты.

Лектор подчеркнул, что в современной России наблюдается возрождение православных традиций наряду с сохранением советских праздников, таких как Новый год и День Победы, и все они служат укреплению национальной идентичности, сохранению исторической памяти и передаче духовного опыта поколениям.
Еще одна лекция была посвящена консолидации российского общества в периоды исторических вызовов. Лектор Общества "Знание" отметил, что Россия как государство-цивилизация всегда находила силы для возрождения благодаря единству народа и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Участникам рассказали о выборе Александра Невского между Западом и Востоком, о подвиге Минина и Пожарского в Смутное время и о всенародном патриотическом подъеме в 1812 году. Владислав Радьков рассказал, что и сегодня, перед лицом новых вызовов, российское общество демонстрирует сплоченность: растет число добровольцев и контрактников, разворачивается волонтерское движение, оказывается гуманитарная помощь. Эти примеры, по мнению лектора, подтверждают, что исторический опыт единства и верность традиционным ценностям остаются прочной основой для укрепления суверенитета страны и будущих побед.

Отметим, что к Году народного единства, старт которому торжественно дал президент России Владимир Путин, Общество "Знание" подготовило тематические материалы. Выступить с ними может каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества "Знание": "Сила единства: история и будущее России, "Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России", "Мир детства: игры и детский досуг разных народов России", "Новогодние традиции народов России", "Цивилизация "Россия", "Палитра слов и смыслов", "Единство народов России. Коренные малочисленные народы", а также тематические викторины для разных возрастов. Кроме того, доступен цикл фильмов "ДНК России".

Напомним, проекты Общества "Знание" реализуются в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Владимира Путина.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

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