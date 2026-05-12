Самарская область одной из первых включилась в проект Общества "Знание" - "Знание.Безопасность"

Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории - от школьников до представителей старшего поколения. Ранее о подготовке проекта на полях просветительского марафона "Знание.Первые" рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Проект "Знание.Безопасность" - цикл мероприятий, направленный на профилактику вовлечения в противоправную и деструктивную деятельность, противодействие терроризму и экстремизму, финансовому мошенничеству, а также на развитие критического мышления и навыков безопасного поведения. Как отметил Сергей Кириенко, в условиях современных вызовов и постоянно совершенствующихся схем мошенничества данные вопросы попадают в число ключевых вызовов национальной безопасности.

"К сожалению, для врагов России сегодня наши дети являются не просто допустимой целью - они являются приоритетной целью. Мы видим, как агрессоры специально пытаются атаковать наших детей, вовлекают их в совершение преступлений", - заявил Сергей Кириенко.

В первый же день к проекту Общества "Знание" присоединились 28 регионов - от Калининградской до Сахалинской области. Было проведено более 100 встреч для почти восьми тысяч школьников и студентов. Больше всего мероприятий прошло в ДНР, Самарской, Сахалинской, Нижегородской областях и Республике Бурятия.

В Самарской области площадками для лекций стали Сергиевский губернский техникум, Самарский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, Поволжский государственный университет сервиса, общественная приемная партии "Единая Россия".

Кроме того, мероприятия проекта уже проходят в Нижегородской области, Башкортостане, Мордовии, Чувашии, Пензенской и Саратовской областях.

Отметим, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что одной из самых серьезных угроз ХХI века остается терроризм, уточняя, что методы преступников становятся все более варварскими и изощренными.

В связи с этим проект "Знание.Безопасность" будет реализован по двум взаимосвязанным направлениям. Первое - технические меры защиты: взаимодействие с правоохранительными органами, операторами связи и цифровыми платформами для информирования о выявлении и блокировках мошеннических схем, вредоносного контента и незаконных колл-центров. Второе - просветительские программы: разработка и внедрение системных лекций, мастер-классов и курсов, которые научат распознавать манипуляции и фейки в цифровой среде и офлайне, защищаться от телефонного и онлайн-мошенничества, противостоять деструктивному влиянию и вербовке, сохранять психологическую устойчивость в цифровой среде.

Планируется, что до конца года проект охватит около миллиона школьников и студентов, которые посетят более 15 тыс. встреч с представителями правоохранительных органов и силовых структур, психологов, специалистов общественных и государственных организаций, специализирующихся на национальной безопасности и профилактике деструктивных идеологий.

В рамках проекта особое внимание будет уделено обучению сотрудников системы профилактики. Для них во всех регионах страны пройдут семинары о современных схемах манипуляции и алгоритмах действий при выявлении риска. Старт таких форумов запланирован на июль 2026 года. Участниками встреч станут более чем 13 тыс. сотрудников различных региональных организаций.

Кроме того, будут созданы готовые методические материалы, которые позволят и лекторам Общества "Знание", и людям, ведущим профилактическую работу, выступать по самым актуальным вопросам в рамках этого направления. Они будут размещены в библиотеке готовых материалов на сайте Российского общества "Знание" в ближайшее время. Дополнительно ведется съемка фильмов для разных целевых аудиторий по тематике безопасности.