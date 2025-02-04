В Самарской области на базе первого семейного МФЦ работает "Академия эффективных пап"

Научиться общаться с ребенком и стать для него другом самарским мужчинам помогает "Академия эффективных пап". Она была создана несколько лет назад для одиноких отцов, чтобы помочь им в воспитании детей. С прошлого года, в рамках Семейного МФЦ, программа расширена. Теперь сюда приходят за знаниями и опытом и папы, воспитывающие детей в полных семьях. Методика, разработанная самарскими специалистами, вошла в топ лучших на федеральном уровне.

В прошлом году за помощью в Академию обратился Алексей из Самары. Он столкнулся с трудностями в общении с дочкой.

"Мы с супругой воспитываем ребенка. Дочке 4 года, она непоседа, часто капризничает, и мы решили обратиться в центр, — рассказывает Алексей. — Интересные занятия были, а главное — полезные. Теперь отношения складываются лучше. Я решил в этом году еще раз обратиться и записался на курс, потому что дочка подрастает, и, соответственно, интересы меняются".

Основные вопросы, обсуждаемые на группе, — особенности развития и потребности детей разного возраста, способы выстраивания бесконфликтного общения со своим ребенком, трудности поведения и работа с ними. Совместно с психологом участники группы обсуждают, как поступать в сложных ситуациях, и как повысить свое собственное ресурсное состояние, как принять "особенного" ребенка, стать родным для приемного и др.

Еще один участник группы — Денис. У него возникли сложности в общении с приемным ребенком, которого взяли в семью в 5-летнем возрасте. Когда понял, что сам не справляется, обратился в "Академию эффективных пап". Специалисты помогли разобраться в своих чувствах, подсказали, как правильно действовать.

"Сейчас отношения в семье стали более гармоничными и меньше конфликтных ситуаций у нас возникает, легче стало", — делится Денис.

За время работы Академии ее "выпускниками" стали уже более 60 человек. Курс рассчитан на 3 месяца. Занятия проходят вечером. Отцам помогают получить новые умения, освоить азы педагогического мастерства, больше узнать о здоровье и факторах эмоционального благополучия ребенка. Изменения после участия пап в программе видят все близкие.

"Не случайно эта практика реализуется на базе семейного МФЦ. Деятельность этой организации направлена на то, чтобы семьи всецело, комплексно получали все необходимые услуги в одном месте, — поясняет Александр Постников, директор комплексного центра социального обслуживания Самарского округа. — На сегодняшний день Академию посещают не только одинокие папы, но и папы из многодетных, замещающих семей. И действительно это дает результаты. Сами мамы говорят о том, что мужья стали больше внимания уделять детям, у них появляются общие интересы и совместные занятия".

Первый семейный МФЦ открылся в конце прошлого года в Самаре. Здесь можно решить любой вопрос, касающийся семьи: социальные выплаты, медицина, образование, здравоохранение, помощь в трудоустройстве и т. д.

За день через специалистов семейного МФЦ могут пройти до 155 человек. За помощью обращаются не только родители с детьми, но и бабушки, дедушки и другие родственники. Теперь не нужно тратить время на посещение разных инстанций — все вопросы можно решить в одном месте.

Напомним, что губернатор Вячеслав Федорищев 2025 год объявил Годом многодетной семьи и семейный МФЦ — это новый этап государственной помощи семьям с детьми, предполагающий комплексный подход, универсальность и оперативность. В июне такой же центр появится в Чапаевске.