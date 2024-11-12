Топ-10 музеев Самарской области: где точно не будет скучно

В Самарской области, как одной из культурных столиц России, представлено множество музеев. Некоторые из них являются единственными в своем роде. Представляем подборку 10 топовых музейных пространств, в которых каждому туристу стоит побывать хотя бы раз.

Художественный музей: от передвижников до авангарда

С работами русских передвижников Ильи Репина, Ивана Шишкина, Василия Поленова или Архипа Куинджи можно познакомиться в Самарском областном художественном музее. Его коллекция сегодня насчитывает более 35 тысяч экспонатов.

"Мы обладаем одним из лучших в России собраний русского искусства ХIХ века, искусства Востока. Но особого внимания, на мой взгляд, заслуживает уникальная коллекция отечественного авангарда, которую по праву можно назвать спасенной. В 1963 году из столицы поступил приказ убрать из музеев и уничтожить так называемое "левое искусство". Руководство музея и его сотрудники на свой страх и риск спрятали работы Ольги Розановой, Давида Бурлюка, Каземира Малевича и тем самым сохранили для нас их работы", — рассказала директор музея Алла Шахматова.

Адрес музея: г. Самара, ул. Куйбышева, 92

Самарская Третьяковка: сплетение стилей

Поклонником русского и советского искусства ХХ века обязательно надо заглянуть в самарский филиал Третьяковской галереи, который в мае 2024 года был открыт в отреставрированном помещении Фабрики-кухни. Здание спроектировано в форме серпа и молота.

Сегодня здесь сплелись советский модерн, русская классика и современное искусство. Первая большая выставка филиала "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", в которую вошли 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний, показала не только красоту русского натюрморта, но и весь смак русского хлебосолия.

Адрес музея: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 149.

Музей "Самара космическая": поражает масштабами

Тех, кто живописи и философии предпочитает достижения техники, наверняка заинтересует музейно-выставочный центр "Самара Космическая". Его сложно не заметить даже тем, кто попал в Самару впервые. Ведь его самый большой экспонат высотой в 68 м — ракета-носитель "Союз" — виден издалека.

"Здесь можно совершить настоящее путешествие во времени и пространстве. Надев очки виртуальной реальности, вы перенесетесь на космодром Байконур, чтобы наблюдать запуск ракеты-носителя "Союз". Или полетаете на космическом корабле и совершите выход в открытый космос. А еще во время экскурсии можно увидеть настоящие экспонаты, побывавшие в космосе, узнать об истории космонавтики. После этого каждый почувствует гордость за достижения нашей страны", — рассказала заместитель директора центра Ольга Гурина.

Адрес музея: из-за строительства планетария в Самаре здание на проспекте Ленина, 21 временно не работает. Основная экспозиция музея открыта для посещения в ТЦ "Гудок": ул. Красноармейская, 131.

Парковый комплекс имени Сахарова: с настоящей подлодкой

Музей был открыт в сентябре 2001 года. Идея его создания принадлежит вице-президенту "АВТОВАЗа" Константину Григорьевичу Сахарову, в честь которого и назван музей. Экспозицию разместили на площади 38 га. Здесь представлены свыше 450 экспонатов техники: авиационной, космической, инженерной, железнодорожной, автомобильной, бронетанковой, сельскохозяйственной, ракетной, а также артиллерийских орудий и систем вооружения военно-морского флота.

Но настоящей изюминкой музея под открытым небом является подводная лодка. В начале 2000-х годов ее списали на металлолом, но руководство ВАЗа выкупило субмарину и доставило в Тольятти.

Адрес музея: г. Тольятти, Южное шоссе, 137.

Музей "АВТОВАЗа": путешествие в историю

Экспозиция музея насчитывает 20 тысяч экспонатов и представляет собой историю отечественного автомобилестроения.

Здесь находится первый автомобиль ВАЗ-2101 1970 года выпуска и его итальянский брат: FIAT-124.

В музее представлен образец первого миллионного автомобиля ВАЗ-2103 "Жигули", который выпускался с 1972 по 1984 год и под названием Lada 1500 шел на зарубежный рынок.

Также здесь можно увидеть автомобиль, выпущенный к 25-летию предприятия, на кузове которого нанесены фамилии всех заводчан, работающих на предприятии в 1991 году.

Адрес музея: г. Тольятти, Южное шоссе, 121.



Музей Эльдара Рязанова: в домашней обстановке

Наверное, один из самых уютных музеев — это дом, где в детстве жил будущий режиссер любимых всей страной фильмов Эльдар Рязанов. Музей разместили в старинном дореволюционном особняке. В ноябре 1927 года именно сюда принесли новорожденного Эльдара. Вновь в этих стенах он оказался летом 1941 года: с родителями и братом он провел здесь год в эвакуации.

В музее представлены личные вещи режиссера. С душой и любовью создана атмосфера присутствия Эльдара Александровича: вот только был тут и недавно вышел прогуляться.

Адрес музея: г. Самара, ул. Фрунзе, 120.

Литературный музей: несколько выставочных пространств

Самарский литературно-мемориальный музей имени Максима Горького — уникальное место, объединяющее несколько выставочных пространств.

Основная экспозиция музея — "Жизнь и творчество Алексея Николаевича Толстого" — находится в усадьбе, принадлежащей его семье. Посетители могут увидеть мемориальную квартиру семьи писателя, узнать о его жизни в Самаре и основных этапах творческого пути.

В музее постоянно работают два интерактивных пространства, в которых проходят экскурсии для детей — "Приключение с Буратино" и "Знакомьтесь, Финдус".

Адрес музея: г. Самара, ул. Фрунзе, 155.

Музей Модерна: особняк для Сандры

Музей расположен в особняке самарского купца Александра Курлина.

Говорят, богач Курлин построил его в 1903 году для своей горячо любимой жены — красавицы Сандры. Заплатил он за дом колоссальные деньги — 14 тысяч рублей.

В нем все было так же прекрасно и воздушно, как его супруга. Даже изящная женская головка над парадным входом и парящая нимфа на потолке будуара воплощают образ хозяйки усадьбы.

Благодаря тем горячим чувствам самарского купца сегодня мы можем наслаждаться не только прекрасной архитектурой, но и воссозданными интерьерами в стиле модерн.

Адрес музея: г. Самара, ул. Красноармейская, 15.

Епархиальный музей: с мемориальной кельей

Самарский епархиальный церковно-исторический музей создан для сохранения наследия национальной культуры православия.

Экскурсоводами здесь работают семинаристы. Экспозиция размещена в трех залах. В первом зале, центральное место в котором занимает мемориальная келья митрополита Мануила, посетители могут познакомиться с историей самарской епархии; во втором — с церковным искусством. В третьем зале музея проходят выставки.

Адрес музея: г. Самара, ул. С. Радонежского, 2.

Детская картинная галерея: сказочный особняк

Музей и центр детского творчества находятся в здании, похожем на пряничный домик. Это особняк немецкого купца Клодта, построeнный в стиле немецкого ренессанса с флюгером.

В музее сохранена атмосфера, быт и культура купеческой Самары.

В мастерских дети изучают академическую живопись и рисунок, керамику, дизайн, историю мирового искусства. В галерее создаются и экспонируются коллекции авторских костюмных кукол, детская живопись, графика и керамика. В фонде представлено 18000 детских работ из 20 стран мира.

Адрес музея: г. Самара, ул. Куйбышева, 139.