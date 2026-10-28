ВТБ: 61% жителей ПФО за год совершили поездки с культурной программой

Путешествие по России все чаще начинается с афиши: жители ПФО едут за атмосферой городов, музеями, концертами и местной гастрономией. 61% за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 82% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса* ВТБ о предпочтениях россиян в культурном туризме.
Ради чего выбирают направление
Около половины путешественников едут в конкретный город без привязки к событиям, а треть отправляется в дорогу в хорошей компании. 37% жителей ПФО выбирают направление ради ярких мероприятий: выставок, спортивных событий, фестивалей или городских праздников.
- Поводом для поездки могут стать:
- Сам город без привязки к событиям — 45%.
- Компания, в которой предполагается поездка, — 35%.
- Выгодные билеты или скидка на отель — 24%.
- Местная кухня — 14%.
- Концерты, спектакли, гастроли выбирают 11% путешественников, спортивные события — 10%.
Чем наполняют поездку
Самый популярный формат знакомства с городом — прогулки и обзорные экскурсии: их выбирают 68% жителей ПФО. Более половины путешественников (56%) выезжают за пределы города, 42% посещают рынки и рестораны местной кухни, 37% — музеи и выставки, а 19% идут в театры или на концерты. Не последнюю строчку в путешествиях занимает и шопинг — 31% респондентов планируют привезти сувениры и товары локальных брендов.
Главным впечатлением о поездке для 38% жителей ПФО становится атмосфера города и прогулки. Еще 19% запоминают природу и красивые виды, для 14% опрошенных главным впечатлением становится то событие, ради которого состоялось путешествие.
Куда отправятся в ближайшие месяцы
В ближайшие полгода путешествие по России планируют 82% участников опроса. Самыми топовыми направлениями стали Санкт-Петербург (четверть опрошенных, самый высокий показатель по стране), Калининград (13%), Дагестан (11%, также самая высокая доля среди жителей регионов страны), Иркутск и Байкал, Москва — по 10%.
Культурные путешествия привлекают жителей ПФО и за пределами страны: 59% хотели бы отправиться за рубеж. Самые популярные направления — Пекин и Шанхай (27%), Минск (15%) и Стамбул (11%).
"Путешествие сегодня — это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру: сходить в музей, увидеть спектакль, попасть на фестиваль или концерт. Особенно ценно, что у молодых жителей нашей страны есть инструмент, который делает такие впечатления доступнее. Например, Пушкинская карта позволяет наполнить поездку яркими событиями и посетить музеи, театры, филармонии, выставки и концерты за счет государства", — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.
ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты в 2026 году. За год банк выпустил более 7,8 млн карт для пользователей 14-22 лет, а с начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей — на билеты в кино.
Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), оформление займет несколько минут.
*Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян — жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответов.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....