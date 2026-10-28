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Туризм Общество

ВТБ: 61% жителей ПФО за год совершили поездки с культурной программой

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Путешествие по России все чаще начинается с афиши: жители ПФО едут за атмосферой городов, музеями, концертами и местной гастрономией. 61% за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 82% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса* ВТБ о предпочтениях россиян в культурном туризме.

Ради чего выбирают направление

Около половины путешественников едут в конкретный город без привязки к событиям, а треть отправляется в дорогу в хорошей компании. 37% жителей ПФО выбирают направление ради ярких мероприятий: выставок, спортивных событий, фестивалей или городских праздников.

  • Поводом для поездки могут стать:
  • Сам город без привязки к событиям — 45%.
  • Компания, в которой предполагается поездка, — 35%.
  • Выгодные билеты или скидка на отель — 24%.
  • Местная кухня — 14%.
  • Концерты, спектакли, гастроли выбирают 11% путешественников, спортивные события — 10%.

Чем наполняют поездку

Самый популярный формат знакомства с городом — прогулки и обзорные экскурсии: их выбирают 68% жителей ПФО. Более половины путешественников (56%) выезжают за пределы города, 42% посещают рынки и рестораны местной кухни, 37% — музеи и выставки, а 19% идут в театры или на концерты. Не последнюю строчку в путешествиях занимает и шопинг — 31% респондентов планируют привезти сувениры и товары локальных брендов.

Главным впечатлением о поездке для 38% жителей ПФО становится атмосфера города и прогулки. Еще 19% запоминают природу и красивые виды, для 14% опрошенных главным впечатлением становится то событие, ради которого состоялось путешествие.

Куда отправятся в ближайшие месяцы

В ближайшие полгода путешествие по России планируют 82% участников опроса. Самыми топовыми направлениями стали Санкт-Петербург (четверть опрошенных, самый высокий показатель по стране), Калининград (13%), Дагестан (11%, также самая высокая доля среди жителей регионов страны), Иркутск и Байкал, Москва — по 10%.

Культурные путешествия привлекают жителей ПФО и за пределами страны: 59% хотели бы отправиться за рубеж. Самые популярные направления — Пекин и Шанхай (27%), Минск (15%) и Стамбул (11%).

"Путешествие сегодня — это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру: сходить в музей, увидеть спектакль, попасть на фестиваль или концерт. Особенно ценно, что у молодых жителей нашей страны есть инструмент, который делает такие впечатления доступнее. Например, Пушкинская карта позволяет наполнить поездку яркими событиями и посетить музеи, театры, филармонии, выставки и концерты за счет государства", — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ.

ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты в 2026 году. За год банк выпустил более 7,8 млн карт для пользователей 14-22 лет, а с начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей — на билеты в кино.
Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях "Госуслуги Культура" и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка), оформление займет несколько минут.

*Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян — жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответов.

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