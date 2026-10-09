От парков до соседних городов: Авито Путешествия узнали, как жители Приволжья отдыхают с детьми

Жители Приволжского федерального округа отправляются в путешествия с детьми в среднем 14 раз в год. Самыми активными оказались молодые родители 18–34 лет: они путешествуют с детьми в среднем по 16 раз в год. Авито Путешествия и Авито Реклама опросили 10 тыс. человек, чтобы выяснить, как семьи из ПФО проводят короткие поездки с детьми школьного возраста.

Главным форматом короткого отдыха для семей остаются выезды на природу — их выбирают 46% опрошенных. На втором месте по популярности идут тематические локации: парки развлечений, контактные зоопарки и фермы (33%). Замыкают тройку лидеров поездки в соседние города, куда можно добраться за три часа (23%).

Возраст накладывает свой отпечаток на географию. Молодые путешественники 18–34 лет чаще других едут с детьми в курортные города и в горы. Родители 35–44 лет активнее всех исследуют малые города и достопримечательности в пределах своего региона. Старшее поколение (65+) предпочитает проверенные маршруты: 53% готовы брать внуков на природу, а 39% — в зоопарки и на фермы.

Развлекательный отдых (44%) лишь немного опережает вылазки на природу с элементами активности (40%). Самые юные родители (18–24 года) чаще других берут детей на фестивали, концерты, организуют спортивный досуг и гастротуры. Группа 25–34 лет отдает предпочтение спокойному загородному отдыху. Респонденты 35–44 лет выбирают классические развлекательные поездки. Возрастная категория 45–54 лет тяготеет к познавательному туризму — музеям и экскурсиям. Путешественники старше 45 лет чаще остальных комбинируют форматы, собирая в одной поездке и культурную программу, и отдых на свежем воздухе.

Почти каждый четвёртый опрошенный (23%) начинает планировать семейную поездку спонтанно — за несколько дней или за 1–2 недели до выезда. Молодые люди 18–24 лет подходят к вопросу заранее и организуют путешествие за 2–3 недели. Группа 25–34 лет укладывается в 1–2 недели. Самые основательные — родители 45–64 лет, которые начинают готовиться за месяц и более. При этом старшее поколение 65+ вновь проявляет максимальную спонтанность, чаще других покупая билеты за пару дней до поездки.

Если говорить о конкретных цифрах, то среднее время на подготовку короткого отдыха со школьниками составляет 17 дней. Быстрее всех справляются люди 65+ (16 дней), а дольше всех планируют родители 55–64 лет (20 дней).

Главные препятствия для коротких поездок с детьми вполне предсказуемы. На первом месте — погода (35%). Почти столько же респондентов (34%) жалуются на сложность совместить поездку с учебным графиком и рабочими делами, а 33% останавливает высокая стоимость.

Молодые родители 18–34 лет чаще других сталкиваются с бытовыми трудностями: им сложно найти подходящее семейное жилье и придумать достаточно интересных занятий для детей. Людей 35–44 лет в первую очередь пугает ценник. А вот респонденты старше 45 лет оказались самыми уверенными: они чаще других заявляют, что им объективно ничего не мешает путешествовать с внуками.

Цифровая среда напрямую влияет на выбор маршрута: 70% жителей ПФО так или иначе обращают внимание на онлайн-рекламу при планировании поездки с детьми. Из них 12% признаются, что рекламные предложения становятся для них основным критерием выбора. Особенно заметно это влияние на аудиторию от 18 до 24 лет — 18% называют онлайн-рекламу решающим фактором. Ещё 26% пользователей изучают предложения, но финальное решение принимают исходя из других параметров.

Что касается поиска жилья, то релевантную рекламу каждый четвертый респондент видит на площадках электронной коммерции (33%). Почти столько же (31%) сталкиваются с ней в поисковых системах.