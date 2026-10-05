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Туризм Общество

На памятнике природы "Рачейские скалы" создадут экологическую тропу

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На памятнике природы "Рачейские скалы" планируется создание официального маршрута. Об этом сообщил министр природных ресурсов Артем Ефимов.

"Здесь мы планируем обустройство экологической тропы, чтобы посещение памятника природы стало цивилизованным, а не стихийным. Скалы испытывают серьёзную рекреационную нагрузку: по оценке минприроды, в сезон здесь бывают до 1000 человек в день", — сказал Ефимов.

Чтобы обеспечить баланс между сохранением уникальных ландшафтов и развитием цивилизованного, экологически ответственного туризма, совместно с научным сообществом готовится проект будущей эко тропы. Речь о разработке строго обозначенного маршрута и навигации.

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