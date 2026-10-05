На памятнике природы "Рачейские скалы" создадут экологическую тропу

На памятнике природы "Рачейские скалы" планируется создание официального маршрута. Об этом сообщил министр природных ресурсов Артем Ефимов.
"Здесь мы планируем обустройство экологической тропы, чтобы посещение памятника природы стало цивилизованным, а не стихийным. Скалы испытывают серьёзную рекреационную нагрузку: по оценке минприроды, в сезон здесь бывают до 1000 человек в день", — сказал Ефимов.
Чтобы обеспечить баланс между сохранением уникальных ландшафтов и развитием цивилизованного, экологически ответственного туризма, совместно с научным сообществом готовится проект будущей эко тропы. Речь о разработке строго обозначенного маршрута и навигации.
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