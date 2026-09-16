Состоялось расширенное заседание Общественного совета при министерстве туризма Самарской области

Ключевой темой встречи стало развитие особо охраняемых природных территорий региона. В мероприятии приняли участие министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева и заместитель министра Аксана Чтецова, директор туристского информационного центра Анна Власова, представители администрации городского округа Жигулевск, Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина и туристической отрасли. На заседании детально разобрали актуальные инфраструктурные и правовые вопросы.
Особое внимание было уделено благоустройству федеральных ООПТ, а также созданию туристической инфраструктуры, удовлетворяющей растущему спросу путешественников. В частности, обсудили территории, которые входят в национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные".
Министр туризма напомнила о действующих в регионе мерах поддержки проектов, направленных на развитие экологического туризма, в том числе мероприятий по экологическому просвещению и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха на территории национальных парков или государственных природных заповедников.
Вместе с тем, затронули тему подготовки к празднованию 100-летия Жигулевского заповедника в 2027 году. Представители бизнес-сообщества и общественного совета выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в подготовке к юбилею. "Только совместная работа всех ведомств и бизнеса позволит найти взвешенные решения, которые сделают особо охраняемые природные территории доступными для жителей и гостей и одновременно сохранят их уникальную природу", — резюмировала Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....