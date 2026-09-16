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Туризм Общество

Состоялось расширенное заседание Общественного совета при министерстве туризма Самарской области

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ключевой темой встречи стало развитие особо охраняемых природных территорий региона. В мероприятии приняли участие министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева и заместитель министра Аксана Чтецова, директор туристского информационного центра Анна Власова, представители администрации городского округа Жигулевск, Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И. И. Спрыгина и туристической отрасли. На заседании детально разобрали актуальные инфраструктурные и правовые вопросы.

Фото: Министерство туризма СО

Особое внимание было уделено благоустройству федеральных ООПТ, а также созданию туристической инфраструктуры, удовлетворяющей растущему спросу путешественников. В частности, обсудили территории, которые входят в национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные".

Министр туризма напомнила о действующих в регионе мерах поддержки проектов, направленных на развитие экологического туризма, в том числе мероприятий по экологическому просвещению и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха на территории национальных парков или государственных природных заповедников.

Вместе с тем, затронули тему подготовки к празднованию 100-летия Жигулевского заповедника в 2027 году. Представители бизнес-сообщества и общественного совета выразили готовность оказать всестороннюю поддержку в подготовке к юбилею. "Только совместная работа всех ведомств и бизнеса позволит найти взвешенные решения, которые сделают особо охраняемые природные территории доступными для жителей и гостей и одновременно сохранят их уникальную природу", — резюмировала Екатерина Матвеева.

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