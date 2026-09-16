Самарский предприниматель банкротится из-за долга в 1 млрд рублей

14 сентября Арбитражный суд Самарской области признал банкротом самарского бизнесмена Станислава Питьева. В августе предприниматель сам подал иск о своем банкротстве, мотивировав его невозможностью исполнения обязательств на сумму более 995 млн рублей.
Суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца, сообщается на сайте суда.
Решение суда, которое прояснило бы обстоятельства возникновения такого долга, пока не опубликовано.
38-летний Станислав Питьев, судя по всему, является сыном Олега Питьева - бывшего начальника авиации Уральского военного округа и главы Октябрьского района Самары в администрации Георгия Лиманского.
Станислав Питьев с 2012 г. выступал владельцем и директором ряда компаний. Крупнейшая из них - ООО "Волгагофропарк+". По данным ИАС Seldon.Basis, "Волгагофропарк+" был создан в 2017 году. Компания занимается производством гофрированной бумаги, картона и упаковки. Зарегистрирована в Самаре по ул. Промышленности, 278. На ее балансе числятся активы на 582,8 млн рублей. В лучшие года компания демонстрировала выручку в районе 700 млн рублей. С 2022 г. она декларирует нулевую выручку.
Также Питьев выступает владельцем/совладельцем и руководителем тольяттинских ООО "Волгогофропарк" и "Содействие", самарских ООО "Конкор" и ООО "Лотос-Нефтепродукт". Ранее он был совладельцем ООО "Монолитстрой" (Самара) и ООО "ОКАгаз" (Саратов).
Компания "ОКАГаз" занималась нефтедобычей. Он была признана банкротом в 2022 г. по иску АО "АктивКапитал Банк" (в лице Агентства по страхованию вкладов), связанному с кредитами, выданными компании и связанному с ней ООО "Лотос" в 2014 году. Сумма требований составляла 458 млн рублей. Банку не удалось привлечь Питьева к субсидиарной ответственности.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.