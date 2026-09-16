Самарский предприниматель банкротится из-за долга в 1 млрд рублей

14 сентября Арбитражный суд Самарской области признал банкротом самарского бизнесмена Станислава Питьева. В августе предприниматель сам подал иск о своем банкротстве, мотивировав его невозможностью исполнения обязательств на сумму более 995 млн рублей.

Суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца, сообщается на сайте суда.

Решение суда, которое прояснило бы обстоятельства возникновения такого долга, пока не опубликовано.

38-летний Станислав Питьев, судя по всему, является сыном Олега Питьева - бывшего начальника авиации Уральского военного округа и главы Октябрьского района Самары в администрации Георгия Лиманского.

Станислав Питьев с 2012 г. выступал владельцем и директором ряда компаний. Крупнейшая из них - ООО "Волгагофропарк+". По данным ИАС Seldon.Basis, "Волгагофропарк+" был создан в 2017 году. Компания занимается производством гофрированной бумаги, картона и упаковки. Зарегистрирована в Самаре по ул. Промышленности, 278. На ее балансе числятся активы на 582,8 млн рублей. В лучшие года компания демонстрировала выручку в районе 700 млн рублей. С 2022 г. она декларирует нулевую выручку.

Также Питьев выступает владельцем/совладельцем и руководителем тольяттинских ООО "Волгогофропарк" и "Содействие", самарских ООО "Конкор" и ООО "Лотос-Нефтепродукт". Ранее он был совладельцем ООО "Монолитстрой" (Самара) и ООО "ОКАгаз" (Саратов).

Компания "ОКАГаз" занималась нефтедобычей. Он была признана банкротом в 2022 г. по иску АО "АктивКапитал Банк" (в лице Агентства по страхованию вкладов), связанному с кредитами, выданными компании и связанному с ней ООО "Лотос" в 2014 году. Сумма требований составляла 458 млн рублей. Банку не удалось привлечь Питьева к субсидиарной ответственности.