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Сбер принимает заявки на четвёртый сезон премии "Любимый малый бизнес"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер объявил о старте четвёртого сезона премии "Любимый малый бизнес". Подать заявку предприниматели со всей России смогут с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.

Премия учреждена для поддержки малого бизнеса и проходит ежегодно. С каждым сезоном к ней присоединяется всё больше предпринимателей: в 2023 году было подано 17 тыс. заявок, в 2024-м — 31 тыс., а в 2025-м число участников впервые превысило 42 тыс.

В премии предусмотрено десять отраслевых категорий: индустрия красоты и спорта, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес и туризм, производство, а также производство продуктов питания, креативная индустрия и мода, сервис и ремонт, сельское хозяйство и животноводство, медицина и фармацевтика, индустрия транспорта.

Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Для нас этот конкурс — больше, чем корпоративная инициатива. Это площадка, которая позволяет выявлять, поддерживать и представлять всей стране ярких предпринимателей. Тех, кто берёт на себя ответственность, развивает бизнес в непростых условиях, создаёт качественные продукты и сервисы и вносит заметный вклад в развитие своих городов и регионов. Интерес к премии растёт каждый год: в 2023 году мы получили 17 тысяч заявок, а в этом — рассчитываем преодолеть отметку в 60 тысяч. За каждой такой заявкой стоит чьё-то дело, рабочие места и конкретный вклад в развитие своего города или региона".

Отбор пройдёт в несколько этапов. Сначала будут определены 1100 региональных победителей — по 100 от каждого территориального банка Сбера. Их выберут на основе нескольких источников: аналитики банка, оценок и отзывов в интернете, результатов исследования среди потребителей и эссе самих предпринимателей.

Проанализировать эссе участников поможет ГигаЧат. Нейросеть оценит историю создания и развития бизнеса, отношение предпринимателя к своему делу и клиентам, качество сервиса, понятность текста и его соответствие тематике премии. По каждому критерию ГигаЧат сформирует оценку и подготовит краткий комментарий.

Региональных победителей наградят на 11 гала-ужинах в разных городах России. Каждый получит специальную статуэтку "Победитель регионального этапа" и диплом. Затем экспертное жюри, в которое войдут предприниматели — лидеры своих индустрий, определит 110 победителей федерального этапа. Каждый из них получит 1 млн рублей на развитие бизнеса. Из числа победителей федерального этапа десять получат Гран-при — сертификаты на отдых на премиальном курорте "Манжерок".

Гид потребителя

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