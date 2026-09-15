Кристина Майер: "Жизнь на селе – это свобода без рамок и ограничений"

23-летняя Кристина Майер - молодой специалист КФХ Савенковых из Хворостянского района. Девушка находится на старте карьеры в сельском хозяйстве, но уже видит в этой отрасли много возможностей для своего развития. О работе, участии во всероссийском конкурсе «Я в агро», планах на будущее Кристина рассказала журналисту нашего издания.

Девушка окончила техникум по специальности "Экономика и бухгалтерский учет". После учебы пробовала себя в продажах, а затем устроилась в администрацию Хворостянского района.

Поворотным моментом для Кристины стало знакомство на Поволжской агропромышленной выставке в поселке Усть-Кинельский с Евгенией Бесчетновой — главой агрокомпании "Савия-фуд". Хозяйство занимается выращиванием зерновых, подсолнечника, разведением КРС, переработкой и производством пищевой продукции. На выставку Кристина приехала в составе делегации Хворостянского района.

"После я увидела в соцсетях Евгении Сергеевны информацию о том, что она ищет и приглашает к себе на работу молодых сотрудников. Я связалась с ней, мы встретились, поговорили, и меня приняли", — вспоминает Кристина.

Девушка уже год работает в КФХ. В ее должностные обязанности входит несколько направлений деятельности. Это работа с офисной документацией и закупки всего необходимого для хозяйства, помощь при осмотрах скота, подсчет и регистрация поголовья, помощь ветеринарам при работе с животными фермы, например, при заборе крови.

В стаде — около тысячи голов абердин-ангусской породы. Ангусы сторонятся людей и не подпускают их к себе. Чтобы завоевать доверие животных, нужно приходить в коровник спокойным, не нервничать, не одевать одежду ярких цветов. "Пока ветеринары готовятся, я подхожу к коровам, начинаю с ними взаимодействовать, разговаривать, аккуратно, размеренно, без резких движений или звуков", — поясняет девушка.

Отдельный фронт работ — составление отчетов. На животноводческой ферме их немало. В первое время, признается Кристина, было не просто. Но благодаря помощи коллег девушка быстро освоила заполнение всевозможных экселевских таблиц с формулами. "В конце каждого месяца и каждого квартала мой рабочий день проходит, в основном, в офисе. Поскольку это время подачи отчетов", — поясняет Кристина.

Также она занимается изготовлением контента для соцсетей компании: снимает фото и видео, монтирует ролики. Эти умения очень пригодились девушке для участия в конкурсе "Я в агро" — всероссийском проекте, направленном на создание условий для самореализации молодежи, ее участия в развитии сельских территорий и повышения привлекательности сельской жизни. Проект был запущен в октябре 2025 года по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ совместно с Росмолодежью, Российским союзом молодёжи и Россельхозбанком

Для участия в первом, региональном, этапе девушке предстояло рассказать о себе, своей работе и провести презентацию по своему направлению. Последнее задание Кристине помогли выполнить ребята из Хворостянской школы. Девушка выступала с презентацией перед учениками агротехкласса, который открылся в учебном заведении в октябре 2025 года.

"Все прошло отлично. Дети, которые занимаются в агроклассе, уже многое знают. У них есть 3-D-модели строения животных, например, кошки, коровы. Они уже умеют создавать такое изображение в слоях. Я опасалась, что они не будут слушать меня, будут шуметь. Но произошло обратное: на меня внимательно смотрели 20 пар глаз, дети буквально ловили каждое мое слово. Это было очень приятно и значимо. Когда я задавала им какие-либо вопросы, они, поначалу стеснялись немного. А потом освоились и даже спросили меня, почему я работаю в сельском хозяйстве. Я сказала, потому что мне это нравится, я родилась в селе, что тут и воздух чище, и спокойнее, и потому, что жизнь на селе — это свобода без рамок и ограничений. И если вдруг мне придется по каким-либо причинам переехать в город, меня все равно будет тянуть обратно. Мы с ребятами хорошо побеседовали, и на конкурс я отправила атмосферные фотографии с этого урока", — вспоминает Кристина. В итоге она вошла в топ-20 участников со всей России, которые отобрались на полуфинал конкурса. Он состоялся в Саранске в июле 2026 года.

От этой поездки у Кристины осталась масса положительных впечатлений. Ей очень понравился живописный Саранск и люди, живущие в нем, которые, как показалось самарской конкурсантке, никуда не спешат.

На полуфинал Кристина приехала с домашней заготовкой — презентацией о себе, своем месте работы и достижениях. Также она защищала проект, который был посвящен обходному журналу. Это рабочий документ животноводов, который ведется в бумажном или электронном виде непосредственно на ферме для фиксации ежедневных наблюдений за поголовьем во время его обхода. В отличие от итоговых бухгалтерских отчетов, которые составляются раз в месяц, обходной журнал отражает ситуацию "здесь и сейчас". Он служит первичным источником данных для зоотехнического учета.

Кристина придумала маркировку, которая позволяет оперативно реагировать на необходимые замечания.

"Записи, помеченные красными значками, требуют скорейшего решения, буквально в ближайшие полчаса. Оранжевые метки означают, что вопрос не срочный, но и откладывать в долгий ящик его не стоит. Зеленые сигнализируют о том, что выполнения каких-либо действий пока не требуется", — пояснила молодой специалист и с гордостью добавила: "Меня за эту идею похвалили".

И последние испытание полуфинала было командным. "Мы объединились с участницами конкурса из Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Нам достался объект — молочная ферма в Самарской области. Нужно было придумать, как привлечь на это производство молодежь. Мы предположили, что хорошей мотивацией для молодых специалистов могли бы стать предоставление жилья недалеко от фермы, конкурентноспособная заработная плата, повышение квалификации или получение высшего образования за счет работодателя, получение водительского удостоверения. Ну и, конечно, ответным шагом со стороны молодежи должен стать определенный срок отработки на предприятии", — пояснила Кристина.

Тут девушка немного отвлекается от рассказа о полуфинале и замечает, что, по ее мнению, еще одним действенным способом привлекать внимание молодежи к сельской жизни являются экскурсии: "Часто приходиться сталкиваться со стереотипами о том, что коров до сих пор доят руками, сено убирают вилами, а землю обрабатывают лопатами. Чтобы развеять эти мифы, нужно посетить современную ферму, увидеть доильные аппараты, понажимать кнопочки, посмотреть, как все это работает".

В Саранске молодой специалист из Хворостянского района вошла в топ-10 участников, но в призовую тройку не попала. Однако Кристина не унывает и не расстраивается. Это был первый опыт, который она обязательно продолжит в 2027 году.

Ну, а пока ее ждут повседневные хлопоты на ферме, которые девушке не в тягость, а в радость. Кристина признается, что очень ценит стабильность в своей работе.

Еще в планах — на постоянной основе организовать кураторство агротехкласса в хворостянской школе. "Я хочу научиться чувствовать себя более уверенно перед ребятами, меньше подглядывать в листок, больше говорить от себя; хочу быть интересной для них, открывать им что-то новое", — поясняет Кристина и добавляет: "Ну и, как мы шутим с Евгенией Сергеевной, в будущем планирую сесть за руль трактора. Правда, для этого нужно получить соответствующие права. А я пока нахожусь в процессе оформления водительского удостоверения категории "В". Поэтому у меня все впереди".



