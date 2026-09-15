Любовь и традиции: фестиваль национальных свадеб прошел в муниципалитетах Самарской области

В субботу, 12 сентября, в День дружбы народов Самарской области, прошел фестиваль национальных свадеб — 2026. Более 200 пар молодоженов, зарегистрировавших свой брак в этот день, стали частью большой и дружной семьи нашего региона, где в мире и согласии живут представители разных культур, обычаев и вероисповеданий.

Фестиваль национальных свадеб — проект, реализуемый комитетом ЗАГС Самарской области с 2011 года, посвящен культуре, семейным традициям и единству народов России. Мероприятие прошло при поддержке Дома дружбы народов Самарской области. За время проведения фестиваль стал символом того, что семья — основа общества, а уважение к традициям помогает разным народам жить в мире и согласии.

В год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, фестиваль приобрел особое звучание. В этот день в органах ЗАГС прошли торжественные регистрации заключения брака с элементами этно-культурных свадебных традиций народов, проживающих на самарской земле и встречи с семьями, сохранившими уникальные традиции своего народа.

"Сегодня в День дружбы народов Самарской области мы видим пары, которые прожили в браке 50 лет и более, видим молодоженов. Многие в национальных костюмах, что ярко свидетельствует об уважении к традициям и обычаям всех народов нашего региона", — отметила председатель Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Самарской области Любовь Колесникова.

Главной площадкой фестиваля стал самарский Дворец бракосочетания. Здесь была представлена выставка, посвященная Дню дружбы народов Самарской области и Году единства народов России, работали интерактивные площадки: "Семейная карта России", "Россия — это мы" и КВИЗ "Любовь на разных языках". Также в мероприятии приняли участие национальные супружеские пары, прожившие в браке более 40 лет, — хранители русских, татарских, чувашских, мордовских, башкирских, казахских и иных традиций. Им была доверена особая миссия: передача семейных реликвий будущему поколению и демонстрация национальных свадебных традиций.

В Тольятти для молодых пар также были воссозданы трогательные элементы национальных обрядов. По традиции их благословляли на долгую и счастливую жизнь, желали благополучной и дружной совместной судьбы.

"Основная идея фестиваля — показать, что семья и любовь не знают национальных границ, и что наше культурное многообразие — это наше общая сила. И сегодня мы еще раз доказываем, что мы едины в нашем стремлении любить, создавать крепкие семьи и созидать на благо нашего региона и нашей страны", — отметила Ирина Сковородина, руководитель Дворца бракосочетания Тольятти.

Фестиваль прошел и в других муниципалитетах. В Новокуйбышевске он был посвящен русским свадебным традициям: молодоженов ожидало поздравление от фольклорного ансамбля "Горлинка" из СДК "Маяк". Артисты исполняли старинные свадебные русские обряды и величальные песни, подарив молодым парам и гостям незабываемые мгновения. В отделе ЗАГС городского округа Сызрань и муниципального района Сызранский праздничную атмосферу и национальный колорит новобрачным подарили коллектив татарского танца "Мирас" и участники патриотического клуба "Казачья застава".

Фестиваль национальных свадеб в очередной раз доказал: сохранение традиций — это живой мост между поколениями и культурами.