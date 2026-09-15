Любовь и традиции: фестиваль национальных свадеб прошел в муниципалитетах Самарской области

В субботу, 12 сентября, в День дружбы народов Самарской области, прошел фестиваль национальных свадеб — 2026. Более 200 пар молодоженов, зарегистрировавших свой брак в этот день, стали частью большой и дружной семьи нашего региона, где в мире и согласии живут представители разных культур, обычаев и вероисповеданий.
Фестиваль национальных свадеб — проект, реализуемый комитетом ЗАГС Самарской области с 2011 года, посвящен культуре, семейным традициям и единству народов России. Мероприятие прошло при поддержке Дома дружбы народов Самарской области. За время проведения фестиваль стал символом того, что семья — основа общества, а уважение к традициям помогает разным народам жить в мире и согласии.
В год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, фестиваль приобрел особое звучание. В этот день в органах ЗАГС прошли торжественные регистрации заключения брака с элементами этно-культурных свадебных традиций народов, проживающих на самарской земле и встречи с семьями, сохранившими уникальные традиции своего народа.
"Сегодня в День дружбы народов Самарской области мы видим пары, которые прожили в браке 50 лет и более, видим молодоженов. Многие в национальных костюмах, что ярко свидетельствует об уважении к традициям и обычаям всех народов нашего региона", — отметила председатель Регионального отделения ОГО "Ассамблея народов России" Самарской области Любовь Колесникова.
Главной площадкой фестиваля стал самарский Дворец бракосочетания. Здесь была представлена выставка, посвященная Дню дружбы народов Самарской области и Году единства народов России, работали интерактивные площадки: "Семейная карта России", "Россия — это мы" и КВИЗ "Любовь на разных языках". Также в мероприятии приняли участие национальные супружеские пары, прожившие в браке более 40 лет, — хранители русских, татарских, чувашских, мордовских, башкирских, казахских и иных традиций. Им была доверена особая миссия: передача семейных реликвий будущему поколению и демонстрация национальных свадебных традиций.
В Тольятти для молодых пар также были воссозданы трогательные элементы национальных обрядов. По традиции их благословляли на долгую и счастливую жизнь, желали благополучной и дружной совместной судьбы.
"Основная идея фестиваля — показать, что семья и любовь не знают национальных границ, и что наше культурное многообразие — это наше общая сила. И сегодня мы еще раз доказываем, что мы едины в нашем стремлении любить, создавать крепкие семьи и созидать на благо нашего региона и нашей страны", — отметила Ирина Сковородина, руководитель Дворца бракосочетания Тольятти.
Фестиваль прошел и в других муниципалитетах. В Новокуйбышевске он был посвящен русским свадебным традициям: молодоженов ожидало поздравление от фольклорного ансамбля "Горлинка" из СДК "Маяк". Артисты исполняли старинные свадебные русские обряды и величальные песни, подарив молодым парам и гостям незабываемые мгновения. В отделе ЗАГС городского округа Сызрань и муниципального района Сызранский праздничную атмосферу и национальный колорит новобрачным подарили коллектив татарского танца "Мирас" и участники патриотического клуба "Казачья застава".
Фестиваль национальных свадеб в очередной раз доказал: сохранение традиций — это живой мост между поколениями и культурами.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???