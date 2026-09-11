Избирательному участку в Самаре присвоено имя героя СВО Александра Куликова

В пятницу, 11 сентября, в Самаре состоялась церемония торжественного открытия именного избирательного участка. Постановлением Избирательной комиссии Самарской области статус именного — имени Александра Куликова — присвоен избирательному участку № 2605, сообщил член Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

Памятная табличка с портретом героя специальной военной операции самарца Александра Куликова установлена на здании школы № 34. Когда-то он сам учился в этой школе, а с 2023 года стал членом избирательной комиссии. Теперь участок № 2605 носит его имя.

На открытии именного участка Павел Покровский напомнил о жизненном пути Александра Куликова: как он учился и работал в родном Кировском районе, занимался предпринимательской деятельностью, создал семью. Почувствовав зов сердца, ушел в зону СВО, отдав жизнь за родную страну. За смелость и героизм, проявленные на поле боя, он посмертно награжден орденом Мужества.

"Он навечно останется защитником России, которым гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому долгу", — заключил Павел Покровский.