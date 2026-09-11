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Работа и Кадры Общество

Прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2026 года продлен до 14 сентября

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс организуется Минтрудом России четвертый раз во исполнение Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р.

Цель конкурса – выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.

Принять участие в конкурсе могут представители следующих организаций, осуществляющие трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории Российской Федерации:

- коммерческих организаций;

- индивидуальных предпринимателей;

- некоммерческих организаций;

- образовательных организаций;

- государственных и муниципальных учреждений;

- государственных корпораций;

- органов местного самоуправления;

- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- федеральных органов исполнительной власти.

Один участник может участвовать в конкурсе только по одной номинации.

Сроки проведения конкурса: участники подают заявки в период с 20 апреля по 14 сентября 2026 г. на участие в конкурсе путем заполнения соответствующей формы заявки на сайте Минтруда России с приложением необходимых материалов.

Дополнительную информацию участники конкурса 2026 года могут получить по телефону: 8 (495) 917-79-48.

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