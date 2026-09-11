Прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи 2026 года продлен до 14 сентября

Конкурс организуется Минтрудом России четвертый раз во исполнение Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р.
Цель конкурса – выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.
Принять участие в конкурсе могут представители следующих организаций, осуществляющие трудоустройство молодежи в различных сферах экономики на территории Российской Федерации:
- коммерческих организаций;
- индивидуальных предпринимателей;
- некоммерческих организаций;
- образовательных организаций;
- государственных и муниципальных учреждений;
- государственных корпораций;
- органов местного самоуправления;
- органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- федеральных органов исполнительной власти.
Один участник может участвовать в конкурсе только по одной номинации.
Сроки проведения конкурса: участники подают заявки в период с 20 апреля по 14 сентября 2026 г. на участие в конкурсе путем заполнения соответствующей формы заявки на сайте Минтруда России с приложением необходимых материалов.
Дополнительную информацию участники конкурса 2026 года могут получить по телефону: 8 (495) 917-79-48.