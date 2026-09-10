Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале "Код семейного счастья" для молодых семей транспортных вузов страны, который проводится в рамках реализации федерального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Представлять ПривГУПС будет семья студентов 1 курса Института управления и экономики Арины и Максима Кутимских. Они познакомились в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта — филиале ПривГУПС. Учились в одной группе и производственную практику проходили на одной станции Приволжской железной дороги. Учеба не только объединила студентов, но и соединила сердца молодых людей.

После техникума оба решили поступать в университет по программе ускоренного обучения "4+3". Важный шаг в новую жизнь решили сделать вместе — перед поступлением в вуз поженились. У молодых одна группа, одна специальность — "Эксплуатация железных дорог", и одно большое совместное будущее.

"В нашем регионе уже более 800 студенческих семей, и мы открываем комнаты матери и ребенка в ведущих вузах, а в 2026 г. создадим пространство для кратковременного пребывания детей в ПВГУС. Действует принцип "одного окна" и центр социально-психологической поддержки. Наша задача — продолжать создавать условия, чтобы такие талантливые студенты, как Арина и Максим, могли спокойно учиться, развиваться и не боялись создавать семьи во время учебы", — рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В прошлом году Арина вышла в финал и стала победительницей XIV общесетевой викторины на знание ПТЭ. Потом заняла 1 место в конкурсе "Лучший научно-исследовательский проект" для обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных учреждений железнодорожных специальностей в номинации "Технологии искусственного интеллекта в транспортной отрасли". Максим также неоднократно становился победителем и лауреатом отраслевых конкурсов.

Как рассказал Максим, железнодорожное образование выбрали осознанно — отрасль привлекает новизной, инновациями и перспективами стабильной работы. В этом и заключается код семейного счастья. "Трудностей не боимся, ведь мы вместе идем по жизни, свое будущее связываем с работой на железной дороге. А пока для нас главное — учеба и профессиональное развитие", — пояснил Максим Кутимский.

Заочный этап Всероссийского фестиваля "Код семейного счастья" проходит до 11 сентября, а уже 24–25 сентября участники встретятся в Санкт-Петербурге, в Петербургском государственном университете путей сообщения им. Императора Александра I.

В программе: конкурсы для семей, лекции психологов и медицинских специалистов, семейная деловая игра и концерт с участием творческих коллективов различных университетов. Мероприятие направлено на поддержку духовно-нравственных ценностей, семейных традиций.