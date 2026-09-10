16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские школьники покорили "КВН. Первые" Прием заявок на премию для добровольцев региона "Волжское сердце" продлен до 24 сентября Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале "Код семейного счастья" Самарские школьники покорили "КВН. Первые": домой с победой, путевками на ТВ и статусом "Лига года" Сформирован состав делегации Самарской области на МФМ-2026: 110 молодых людей представят наш регион

Молодежная политика Общество

Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале "Код семейного счастья"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале "Код семейного счастья" для молодых семей транспортных вузов страны, который проводится в рамках реализации федерального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фото: пресс-служба ПривГУПС

Представлять ПривГУПС будет семья студентов 1 курса Института управления и экономики Арины и Максима Кутимских. Они познакомились в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта — филиале ПривГУПС. Учились в одной группе и производственную практику проходили на одной станции Приволжской железной дороги. Учеба не только объединила студентов, но и соединила сердца молодых людей.

После техникума оба решили поступать в университет по программе ускоренного обучения "4+3". Важный шаг в новую жизнь решили сделать вместе — перед поступлением в вуз поженились. У молодых одна группа, одна специальность — "Эксплуатация железных дорог", и одно большое совместное будущее.

"В нашем регионе уже более 800 студенческих семей, и мы открываем комнаты матери и ребенка в ведущих вузах, а в 2026 г. создадим пространство для кратковременного пребывания детей в ПВГУС. Действует принцип "одного окна" и центр социально-психологической поддержки. Наша задача — продолжать создавать условия, чтобы такие талантливые студенты, как Арина и Максим, могли спокойно учиться, развиваться и не боялись создавать семьи во время учебы", — рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В прошлом году Арина вышла в финал и стала победительницей XIV общесетевой викторины на знание ПТЭ. Потом заняла 1 место в конкурсе "Лучший научно-исследовательский проект" для обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных учреждений железнодорожных специальностей в номинации "Технологии искусственного интеллекта в транспортной отрасли". Максим также неоднократно становился победителем и лауреатом отраслевых конкурсов.

Как рассказал Максим, железнодорожное образование выбрали осознанно — отрасль привлекает новизной, инновациями и перспективами стабильной работы. В этом и заключается код семейного счастья. "Трудностей не боимся, ведь мы вместе идем по жизни, свое будущее связываем с работой на железной дороге. А пока для нас главное — учеба и профессиональное развитие", — пояснил Максим Кутимский.

Заочный этап Всероссийского фестиваля "Код семейного счастья" проходит до 11 сентября, а уже 24–25 сентября участники встретятся в Санкт-Петербурге, в Петербургском государственном университете путей сообщения им. Императора Александра I.

В программе: конкурсы для семей, лекции психологов и медицинских специалистов, семейная деловая игра и концерт с участием творческих коллективов различных университетов. Мероприятие направлено на поддержку духовно-нравственных ценностей, семейных традиций.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4