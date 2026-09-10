Студенческая семья с 1 курса ПривГУПС примет участие во Всероссийском фестивале "Код семейного счастья" для молодых семей транспортных вузов страны, который проводится в рамках реализации федерального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Представлять ПривГУПС будет семья студентов 1 курса Института управления и экономики Арины и Максима Кутимских. Они познакомились в Саратовском техникуме железнодорожного транспорта — филиале ПривГУПС. Учились в одной группе и производственную практику проходили на одной станции Приволжской железной дороги. Учеба не только объединила студентов, но и соединила сердца молодых людей.
После техникума оба решили поступать в университет по программе ускоренного обучения "4+3". Важный шаг в новую жизнь решили сделать вместе — перед поступлением в вуз поженились. У молодых одна группа, одна специальность — "Эксплуатация железных дорог", и одно большое совместное будущее.
"В нашем регионе уже более 800 студенческих семей, и мы открываем комнаты матери и ребенка в ведущих вузах, а в 2026 г. создадим пространство для кратковременного пребывания детей в ПВГУС. Действует принцип "одного окна" и центр социально-психологической поддержки. Наша задача — продолжать создавать условия, чтобы такие талантливые студенты, как Арина и Максим, могли спокойно учиться, развиваться и не боялись создавать семьи во время учебы", — рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
В прошлом году Арина вышла в финал и стала победительницей XIV общесетевой викторины на знание ПТЭ. Потом заняла 1 место в конкурсе "Лучший научно-исследовательский проект" для обучающихся по программам среднего профессионального образования образовательных учреждений железнодорожных специальностей в номинации "Технологии искусственного интеллекта в транспортной отрасли". Максим также неоднократно становился победителем и лауреатом отраслевых конкурсов.
Как рассказал Максим, железнодорожное образование выбрали осознанно — отрасль привлекает новизной, инновациями и перспективами стабильной работы. В этом и заключается код семейного счастья. "Трудностей не боимся, ведь мы вместе идем по жизни, свое будущее связываем с работой на железной дороге. А пока для нас главное — учеба и профессиональное развитие", — пояснил Максим Кутимский.
Заочный этап Всероссийского фестиваля "Код семейного счастья" проходит до 11 сентября, а уже 24–25 сентября участники встретятся в Санкт-Петербурге, в Петербургском государственном университете путей сообщения им. Императора Александра I.
В программе: конкурсы для семей, лекции психологов и медицинских специалистов, семейная деловая игра и концерт с участием творческих коллективов различных университетов. Мероприятие направлено на поддержку духовно-нравственных ценностей, семейных традиций.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.