В Самарской области начал работу 25-й Добро.Центр

На базе Дома молодежных организаций в Красноармейском районе начал работу центр общественного развития "Добро.Центр". Новая площадка стала двадцать пятой по счету в Самарской области. Деятельность таких центров направлена на вовлечение жителей в социально значимые проекты.

Площадки помогают привлекать волонтеров, объединять гражданскую инициативу и оказывать поддержку местным общественным организациям.

"Открытие двадцать пятого Добро.Центра — еще один шаг к тому, чтобы возможность заниматься добрыми делами была рядом с домом у жителей любого района области. Мы видим, что интерес к волонтерству растет: молодежь все активнее включается в социальные проекты, и наша задача — поддерживать эту инициативу и создавать для нее удобные площадки", — отметил Владимир Усов, министр молодежной политики Самарской области.

Ремонт этого пространства — часть более крупной работы. Создание нового пространства стало возможным благодаря системной поддержке федерального центра. В 2026 г. Самарская область одержала победу во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел". На обновление инфраструктуры шести Добро.Центров (в Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Сызрани, Красноармейском и Сергиевском районах) направлено более 8,3 млн руб., основная часть которых выделена из федерального бюджета. Регион получает такую грантовую поддержку уже восьмой год подряд.

Параллельно с открытием новых точек притяжения регион развивает образовательную базу для организаторов. В конце сентября в Самаре состоится масштабный образовательный интенсив для специалистов молодежной политики и руководителей добровольческих команд со всей области.

Мероприятие пройдет совместно с крупнейшей платформой "Добро.рф", участниками форума станут более 400 человек.

"Открытие Добро.Центра — это по-настоящему важное событие, такие площадки становятся точкой притяжения для неравнодушных людей, дают возможность каждому внести свой вклад в общее дело. Добровольчество — это не только помощь, но и сплоченность, уважение к истории и забота о тех, кто рядом", — сказала Виолетта Сибирзянова, волонтер Победы.