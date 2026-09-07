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Молодежная политика Общество

В Самарской области начал работу 25-й Добро.Центр

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе Дома молодежных организаций в Красноармейском районе начал работу центр общественного развития "Добро.Центр". Новая площадка стала двадцать пятой по счету в Самарской области. Деятельность таких центров направлена на вовлечение жителей в социально значимые проекты.

Фото: Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области

Площадки помогают привлекать волонтеров, объединять гражданскую инициативу и оказывать поддержку местным общественным организациям.

"Открытие двадцать пятого Добро.Центра — еще один шаг к тому, чтобы возможность заниматься добрыми делами была рядом с домом у жителей любого района области. Мы видим, что интерес к волонтерству растет: молодежь все активнее включается в социальные проекты, и наша задача — поддерживать эту инициативу и создавать для нее удобные площадки", — отметил Владимир Усов, министр молодежной политики Самарской области.

Ремонт этого пространства — часть более крупной работы. Создание нового пространства стало возможным благодаря системной поддержке федерального центра. В 2026 г. Самарская область одержала победу во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел". На обновление инфраструктуры шести Добро.Центров (в Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Сызрани, Красноармейском и Сергиевском районах) направлено более 8,3 млн руб., основная часть которых выделена из федерального бюджета. Регион получает такую грантовую поддержку уже восьмой год подряд.

Параллельно с открытием новых точек притяжения регион развивает образовательную базу для организаторов. В конце сентября в Самаре состоится масштабный образовательный интенсив для специалистов молодежной политики и руководителей добровольческих команд со всей области.

Мероприятие пройдет совместно с крупнейшей платформой "Добро.рф", участниками форума станут более 400 человек.

"Открытие Добро.Центра — это по-настоящему важное событие, такие площадки становятся точкой притяжения для неравнодушных людей, дают возможность каждому внести свой вклад в общее дело. Добровольчество — это не только помощь, но и сплоченность, уважение к истории и забота о тех, кто рядом", — сказала Виолетта Сибирзянова, волонтер Победы.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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