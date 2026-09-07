В Самарской области начал работу 25-й Добро.Центр

На базе Дома молодежных организаций в Красноармейском районе начал работу центр общественного развития "Добро.Центр". Новая площадка стала двадцать пятой по счету в Самарской области. Деятельность таких центров направлена на вовлечение жителей в социально значимые проекты.
Площадки помогают привлекать волонтеров, объединять гражданскую инициативу и оказывать поддержку местным общественным организациям.
"Открытие двадцать пятого Добро.Центра — еще один шаг к тому, чтобы возможность заниматься добрыми делами была рядом с домом у жителей любого района области. Мы видим, что интерес к волонтерству растет: молодежь все активнее включается в социальные проекты, и наша задача — поддерживать эту инициативу и создавать для нее удобные площадки", — отметил Владимир Усов, министр молодежной политики Самарской области.
Ремонт этого пространства — часть более крупной работы. Создание нового пространства стало возможным благодаря системной поддержке федерального центра. В 2026 г. Самарская область одержала победу во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел". На обновление инфраструктуры шести Добро.Центров (в Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Сызрани, Красноармейском и Сергиевском районах) направлено более 8,3 млн руб., основная часть которых выделена из федерального бюджета. Регион получает такую грантовую поддержку уже восьмой год подряд.
Параллельно с открытием новых точек притяжения регион развивает образовательную базу для организаторов. В конце сентября в Самаре состоится масштабный образовательный интенсив для специалистов молодежной политики и руководителей добровольческих команд со всей области.
Мероприятие пройдет совместно с крупнейшей платформой "Добро.рф", участниками форума станут более 400 человек.
"Открытие Добро.Центра — это по-настоящему важное событие, такие площадки становятся точкой притяжения для неравнодушных людей, дают возможность каждому внести свой вклад в общее дело. Добровольчество — это не только помощь, но и сплоченность, уважение к истории и забота о тех, кто рядом", — сказала Виолетта Сибирзянова, волонтер Победы.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.