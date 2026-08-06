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Твой билет на главную сцену уличного спорта: открытая квалификация "КАРДО" ждет райдеров и спортсменов из Самарской области Самарцы в финале "МолоТ": молодые специалисты представят регион Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Всероссийского конкурса "Большая перемена": самарские школьники - в числе финалистов В центре "Жигули" пройдет казачья профильная смена Профтренинг провели для школьников из Похвистнево

Молодежная политика Общество

Твой билет на главную сцену уличного спорта: открытая квалификация "КАРДО" ждет райдеров и спортсменов из Самарской области

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Самарской области получили возможность присоединиться к гранд-финалу международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия — страна возможностей". В рамках финального этапа проекта во Владивостоке состоятся открытые квалификационные соревнования, которые дадут участникам дополнительный шанс проявить себя и побороться за место в основной соревновательной сетке.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Открытые квалификационные отборы — отдельные соревнования, которые пройдут на площадке Гранд-финала. Войти в число участников на общих условиях могут те, кто не прошел онлайн, региональный, межрегиональный или национальный отбор. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте проекта, выбрать направление и приехать во Владивосток для участия в открытой квалификации. Итоговый формат прохождения определяется регламентом конкретного направления. Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.

Открытые квалификационные соревнования пройдут 18 сентября по 13 направлениям уличной культуры и спорта: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, хип-хоп, брейкинг, диджеинг, граффити, кикскутеринг и рэп. По итогам выступлений сильнейшие спортсмены и представители уличной культуры получат право выйти в основную соревновательную сетку Гранд-финала — результаты определяются непосредственно на площадке.

Международная конкурс-премия "КАРДО" ежегодно объединяет тысячи представителей уличной культуры и спорта из разных стран, создавая условия для профессионального роста, обмена опытом и реализации талантов. Открытая квалификация становится еще одной возможностью для участников попасть на главную площадку сезона, продемонстрировать свое мастерство и стать частью международного сообщества проекта.

Помимо этого, открылась регистрация для зрителей на гранд-финал международной конкурс-премии "КАРДО". Гранд-финал — яркое и незабываемое событие, где встретятся лучшие представители уличной культуры и спорта из разных стран и поборются за звание сильнейших. Зрители смогут увидеть выступления звезд паркура, скейтбординга, граффити, хип-хопа, рэпа и других направлений премии. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 16 по 20 сентября. Проезд, проживание и питание оплачиваются гостями самостоятельно.

Все, кто зарегистрируется до 16 августа, автоматически станут участниками конкурса от "КАРДО" и проекта "Другое Дело". Главный приз — поездка на финал с оплаченным авиаперелетом и проживанием. Победителя определят до 1 сентября.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона "КАРДО" можно найти на официальном сайте.

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николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

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