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Молодежная политика Общество

В Самарской области "Веселые старты" для детей провели автоинспекторы

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Веселые старты" на велосипедах и самокатах провели в пришкольном лагере образовательного центра "Южный город" в Самарской области. Как сообщили в администрации Волжского района, мероприятие отвечает задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: администрация Волжского района

Начальник Госавтоинспекции Волжского района Дмитрий Баландов напомнил юным участникам основные правила безопасности: где разрешено кататься детям, для чего необходима защитная экипировка. Ребята обсудили, как правильно переходить проезжую часть и почему важно спешиваться с велосипеда на пешеходном переходе.

На импровизированной трассе школьники соревновались в ловкости, скорости и фигурном вождении двухколесного транспорта. Им также очень понравилась мини-викторина на знание правил дорожного движения. Инспектор проверил, как ребята ориентируются в дорожных знаках, сигналах светофора и нестандартных ситуациях на дороге. Самые эрудированные и активные участники получили памятные подарки.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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