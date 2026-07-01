В Самарской области "Веселые старты" для детей провели автоинспекторы

"Веселые старты" на велосипедах и самокатах провели в пришкольном лагере образовательного центра "Южный город" в Самарской области. Как сообщили в администрации Волжского района, мероприятие отвечает задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Начальник Госавтоинспекции Волжского района Дмитрий Баландов напомнил юным участникам основные правила безопасности: где разрешено кататься детям, для чего необходима защитная экипировка. Ребята обсудили, как правильно переходить проезжую часть и почему важно спешиваться с велосипеда на пешеходном переходе.

На импровизированной трассе школьники соревновались в ловкости, скорости и фигурном вождении двухколесного транспорта. Им также очень понравилась мини-викторина на знание правил дорожного движения. Инспектор проверил, как ребята ориентируются в дорожных знаках, сигналах светофора и нестандартных ситуациях на дороге. Самые эрудированные и активные участники получили памятные подарки.