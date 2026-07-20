Лекторы Общества "Знание" знакомят молодежь Самарской области с языками и обычаями народов России

В Самарской области продолжается цикл просветительских лекций, приуроченных к Году единства народов России. Организатором мероприятий выступает Российское общество "Знание". Лекторы рассказывают молодежи о культурном многообразии, общих исторических страницах и ценностях, которые объединяют жителей нашей страны. Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Лекции охватили учебные заведения в Самаре, Тольятти, Чапаевске, а также в Красноярском, Большечерниговском и Сергиевском муниципальных районах. С начала года участниками просветительских встреч стали почти 1500 школьников и студентов региона.

Слушатели узнали о том, как богатство России раскрывается через многообразие языков и традиций ее народов, где язык выступает не только средством общения, но и хранителем уникальной культуры и истории. Участники не только расширили свои знания, но и увидели, как в повседневных, на первый взгляд, вещах — в языке и детских забавах — проявляется уникальность каждого народа, формирующая единую, многогранную российскую идентичность.

"Это не просто лекции, а важный элемент просветительской деятельности, который помогает молодому поколению увидеть: наше единство — не в попытке сделать всех одинаковыми, а в умении ценить уникальность каждого народа. Когда школьники и студенты узнают, что даже в знакомых с детства играх или диалектных словах скрыта мудрость предков и особенности родного края, они начинают по-настоящему гордиться многообразием России. Это напрямую укрепляет согласие в обществе и формирует уважение к культурам всех народов нашей страны. Главная задача — показать, что через язык, традиции и даже детские забавы мы становимся ближе друг к другу, оставаясь одной большой семьей", — подчеркнула директор филиала Общества "Знание" в Самарской области Ольга Воронова.

На лекциях "Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России" слушатели узнали, что даже в пределах одной страны повседневные предметы могут называться по-разному. Интерактивная игра со словами — "поребрик", "додельник", "бомбовский", "копытить" — наглядно продемонстрировала богатство региональных диалектов. При этом главной объединяющей силой выступает русский язык — на нем говорят более 146 млн человек, он признан одним из шести официальных языков ООН, а такие слова, как "мамонт", "нигилист" или "луноход", перекочевали из него в английский и немецкий. Лекторы подчеркнули уникальность России: в отличие от многих западных стран, здесь на государственном уровне поддерживаются малые языки, что позволяет сохранять культурное наследие всех 190 народов.

Во время квиза "Палитра слов и смыслов" участники узнали, что в нашей стране насчитывается более 150 живых языков. Лекторы напомнили истоки славянской письменности, обратившись к создателям азбуки — братьям Кириллу и Мефодию. В ходе викторины слушатели не только проверили свои знания, но и открыли для себя неожиданные языковые связи и исторические факты о языках народов России.

Особый акцент в лекциях был сделан на том, что традиции, наряду с языком, создают прочную связь между поколениями и народами. Участники познакомились с удивительными обычаями разных регионов, убедившись, что наше единство рождается из уважения к многообразию.

Лекторами просветительской организации в ходе тематических мероприятий выступили: д. и. н., профессор, заведующий кафедрой философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Екатерина Ягафова, к. и. н., доцент кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского института культуры Элина Климкина, а также молодежный министр образования Самарской области, победитель конкурса Знание.Лектор Виктория Замятина.

Площадками для лекций стали ведущие вузы региона, включая Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский университет имени академика С. П. Королева, Самарский государственный технический университет и Самарский институт культуры. Активно подключились школы и учреждения среднего профессионального образования: Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, Самарский техникум промышленных технологий, технологический колледж имени Кузнецова, Чапаевский химико-технологический техникум и Сергиевский губернский техникум. Специальными площадками для просветительских встреч также стали детский оздоровительный лагерь "Космос-2" и Оздоровительный центр ФМБА России "Сергиевские минеральные воды".

Выступить в рамках инициативы сможет каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества "Знание": "Сила единства: история и будущее России, "Сила — в многообразии: язык и традиции разных народов России", "Мир детства: игры и детский досуг разных народов России", "Новогодние традиции народов России", "Цивилизация "Россия", "Палитра слов и смыслов", "Единство народов России. Коренные малочисленные народы", а также тематические викторины для разных возрастов. Кроме того, доступен цикл фильмов "ДНК России".