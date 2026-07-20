На "Авито" появилась витрина социальных предпринимателей

На платформе "Авито" запустили витрину "Больше чем бизнес", которая объединит предложения московских социальных предпринимателей в сфере услуг для детей. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки социальных проектов (ФПСП) и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Для социальных предпринимателей размещение в разделе бесплатно. Здесь собраны объявления частных детских садов, спортивных секций, творческих кружков, репетиторов и центров развития. Для привлечения внимания раздел будет дополнительно продвигаться на самой платформе — пользователи увидят баннеры и смогут легко перейти на витрину.

Проект реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Витрина под знаком "Больше чем бизнес" — это возможность для социальных предпринимателей заявить о себе как о компаниях, которые работают не только ради прибыли, но и ради решения важных общественных задач. Спецпроект на крупнейшей классифайд-площадке — еще один шаг в этом направлении: он помогает предпринимателям стать ближе к своей аудитории, а покупателям — легко отличать их в общем потоке предложений. Наша задача сделать так, чтобы социальный бизнес стал частью повседневного выбора потребителей, и мы последовательно движемся к этой цели", — отметила директор ФПСП Наталья Кремнёва.

Проект на классифайд-площадке — продолжение работы по продвижению единого бренда социального предпринимательства "Больше чем бизнес", разработанного Фондом поддержки социальных проектов. Его главная цель — сделать соцбизнес узнаваемым. Специальная маркировка уже помогает таким предпринимателям выделяться в онлайн и офлайн магазинах "Сделано в Москве", маркетплейсе услуг "Клумба", а также на отраслевых мероприятиях.

Сегодня "Авито" — это крупнейшая классифайд-площадка в мире. Более 1,4 млн российских предпринимателей выбирают сервис для продвижения и продажи своих товаров и услуг. Во время выступления на форуме социального предпринимательства "Больше чем бизнес" заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков отметил, что верифицированный на площадке бизнес получает на 20% больше заказов. Совместный проект с правительством Москвы и ФПСП призван дать аналогичный эффект социальным предпринимателям: их статус уже подтвержден государством, а размещение в специализированном разделе поможет им быть заметнее для заинтересованной аудитории и также повысить свои показатели.

"Социальная миссия заложена в "Авито" с момента основания площадки как компании в сфере социальной коммерции. По нашим опросам, семь из десяти россиян готовы участвовать в новых форматах взаимопомощи, и наша задача — перевести эту готовность в понятный и удобный формат. Витрина "Больше чем бизнес" устроена именно так: для соцпредпринимателей это дополнительный канал продвижения без затрат на рекламу, а для родителей — простой способ найти проверенного исполнителя. При этом низкий порог входа остаётся одним из главных преимуществ "Авито" для бизнеса, и многие начинают с того, что проверяют идею без крупных вложений на старте. Для социальных предпринимателей это особенно ценно — витрина позволяет протестировать спрос и найти первых клиентов, не вкладываясь в маркетинг", — отметил Михаил Рыженков.

Для участия в проекте социальным предпринимателям необходимо подать заявку на сайте ФПСП в разделе "Поддерживаем проекты". После одобрения заявки специалисты Фонда помогут подготовить или доработать объявление для размещения в брендированном разделе.

Разместиться на витрине смогут только компании с официальным статусом "Социальное предприятие", который подтверждается ежегодно. Для родителей это значит, что они выбирают не случайного исполнителя, а проверенный бизнес с прозрачной и социально ориентированной деятельностью.

Узнать подробности о получении статуса "Социальное предприятие" и подать заявку можно на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы". В специальном разделе портала собрана вся необходимая информация: от категорий организаций, которые могут претендовать на статус, до пошаговой инструкции по заполнению заявления и перечня документов.