На "Авито" появилась витрина социальных предпринимателей

На платформе "Авито" запустили витрину "Больше чем бизнес", которая объединит предложения московских социальных предпринимателей в сфере услуг для детей. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки социальных проектов (ФПСП) и департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Для социальных предпринимателей размещение в разделе бесплатно. Здесь собраны объявления частных детских садов, спортивных секций, творческих кружков, репетиторов и центров развития. Для привлечения внимания раздел будет дополнительно продвигаться на самой платформе — пользователи увидят баннеры и смогут легко перейти на витрину.
Проект реализуется при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"Витрина под знаком "Больше чем бизнес" — это возможность для социальных предпринимателей заявить о себе как о компаниях, которые работают не только ради прибыли, но и ради решения важных общественных задач. Спецпроект на крупнейшей классифайд-площадке — еще один шаг в этом направлении: он помогает предпринимателям стать ближе к своей аудитории, а покупателям — легко отличать их в общем потоке предложений. Наша задача сделать так, чтобы социальный бизнес стал частью повседневного выбора потребителей, и мы последовательно движемся к этой цели", — отметила директор ФПСП Наталья Кремнёва.
Проект на классифайд-площадке — продолжение работы по продвижению единого бренда социального предпринимательства "Больше чем бизнес", разработанного Фондом поддержки социальных проектов. Его главная цель — сделать соцбизнес узнаваемым. Специальная маркировка уже помогает таким предпринимателям выделяться в онлайн и офлайн магазинах "Сделано в Москве", маркетплейсе услуг "Клумба", а также на отраслевых мероприятиях.
Сегодня "Авито" — это крупнейшая классифайд-площадка в мире. Более 1,4 млн российских предпринимателей выбирают сервис для продвижения и продажи своих товаров и услуг. Во время выступления на форуме социального предпринимательства "Больше чем бизнес" заместитель управляющего директора "Авито" Михаил Рыженков отметил, что верифицированный на площадке бизнес получает на 20% больше заказов. Совместный проект с правительством Москвы и ФПСП призван дать аналогичный эффект социальным предпринимателям: их статус уже подтвержден государством, а размещение в специализированном разделе поможет им быть заметнее для заинтересованной аудитории и также повысить свои показатели.
"Социальная миссия заложена в "Авито" с момента основания площадки как компании в сфере социальной коммерции. По нашим опросам, семь из десяти россиян готовы участвовать в новых форматах взаимопомощи, и наша задача — перевести эту готовность в понятный и удобный формат. Витрина "Больше чем бизнес" устроена именно так: для соцпредпринимателей это дополнительный канал продвижения без затрат на рекламу, а для родителей — простой способ найти проверенного исполнителя. При этом низкий порог входа остаётся одним из главных преимуществ "Авито" для бизнеса, и многие начинают с того, что проверяют идею без крупных вложений на старте. Для социальных предпринимателей это особенно ценно — витрина позволяет протестировать спрос и найти первых клиентов, не вкладываясь в маркетинг", — отметил Михаил Рыженков.
Для участия в проекте социальным предпринимателям необходимо подать заявку на сайте ФПСП в разделе "Поддерживаем проекты". После одобрения заявки специалисты Фонда помогут подготовить или доработать объявление для размещения в брендированном разделе.
Разместиться на витрине смогут только компании с официальным статусом "Социальное предприятие", который подтверждается ежегодно. Для родителей это значит, что они выбирают не случайного исполнителя, а проверенный бизнес с прозрачной и социально ориентированной деятельностью.
Узнать подробности о получении статуса "Социальное предприятие" и подать заявку можно на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы". В специальном разделе портала собрана вся необходимая информация: от категорий организаций, которые могут претендовать на статус, до пошаговой инструкции по заполнению заявления и перечня документов.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...