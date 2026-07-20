С-80 на Алтае: обработка овса, гонка с трактором и подъём флага

С 16 по 18 июля в Алтайском крае прошел Всероссийский день поля. Компания "Дрон-Сервис" (входит в "Транспорт будущего") участвует в мероприятии в третий раз. Каждый год команда выбирает новый формат: от демонстрации платформ БАС и МРК до полноценных показательных выступлений.

В прошлом году зрители запомнили гонку дронов и совместную демообработку с беспилотным опрыскивателем "Туман". В этом году — ещё зрелищнее и технологичнее.

Пилоты "Дрон-Сервис" провели демонстрационную обработку делянки овса для министра сельского хозяйства Оксаны Лут. А затем приняли участие в дружеской гонке с беспилотным трактором "Кировец".

Подъем флага агродроном С-80 уже стал традицией Дня поля.

Год от года интерес сельхозпроизводителей к обработке полей агродронами заметно растёт. Если раньше беспилотники воспринимались скорее как экзотика или эксперимент, то теперь хозяйства всё чаще считают экономику. Все больше аграриев согласны: агродроны — не просто технологично, но и выгодно, особенно в связке с традиционными методами обработки.

Оксана Лут отметила динамику развития беспилотных технологий в сельском хозяйстве: "Мы видим, как активно внедряются беспилотные системы в агропромышленный комплекс. Такие решения помогают аграриям повышать точность обработки, экономить ресурсы и снижать нагрузку на персонал. Важно, что российские компании не просто предлагают технологии, а показывают их в реальных полевых условиях — это даёт уверенность в надёжности и эффективности".

"Дрон-Сервис" последовательно усиливает присутствие на главном аграрном событии страны. От демонстрации единичных образцов — к системным решениям для АПК. В этом году компания подтвердила статус одного из ключевых технологических партнёров отрасли.