С-80 на Алтае: обработка овса, гонка с трактором и подъём флага

С 16 по 18 июля в Алтайском крае прошел Всероссийский день поля. Компания "Дрон-Сервис" (входит в "Транспорт будущего") участвует в мероприятии в третий раз. Каждый год команда выбирает новый формат: от демонстрации платформ БАС и МРК до полноценных показательных выступлений.
В прошлом году зрители запомнили гонку дронов и совместную демообработку с беспилотным опрыскивателем "Туман". В этом году — ещё зрелищнее и технологичнее.
Пилоты "Дрон-Сервис" провели демонстрационную обработку делянки овса для министра сельского хозяйства Оксаны Лут. А затем приняли участие в дружеской гонке с беспилотным трактором "Кировец".
Подъем флага агродроном С-80 уже стал традицией Дня поля.
Год от года интерес сельхозпроизводителей к обработке полей агродронами заметно растёт. Если раньше беспилотники воспринимались скорее как экзотика или эксперимент, то теперь хозяйства всё чаще считают экономику. Все больше аграриев согласны: агродроны — не просто технологично, но и выгодно, особенно в связке с традиционными методами обработки.
Оксана Лут отметила динамику развития беспилотных технологий в сельском хозяйстве: "Мы видим, как активно внедряются беспилотные системы в агропромышленный комплекс. Такие решения помогают аграриям повышать точность обработки, экономить ресурсы и снижать нагрузку на персонал. Важно, что российские компании не просто предлагают технологии, а показывают их в реальных полевых условиях — это даёт уверенность в надёжности и эффективности".
"Дрон-Сервис" последовательно усиливает присутствие на главном аграрном событии страны. От демонстрации единичных образцов — к системным решениям для АПК. В этом году компания подтвердила статус одного из ключевых технологических партнёров отрасли.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами