Агродиктант в Самарской области: студенты, эксперты и новые горизонты для молодых кадров

В Самарской области стартовала масштабная просветительская акция — второй всероссийский агродиктант. Главной офлайн-площадкой региона стал Самарский государственный аграрный университет. Студенты, преподаватели и ведущие эксперты отрасли принимают самое активное участие в акции. В этом году агродиктант пройдет до 30 мая во всех 89 регионах России. В Самарской области развернуто 155 площадок: от школ и университетов до фермерских хозяйств и общественных пространств.
Для будущих профессионалов — студентов СамГАУ — диктант стал важным этапом самоопределения. Первокурсник Андрей Ишков рассказал, что связывает свое будущее с агроинженерией, считая сельское хозяйство самой перспективной отраслью страны. Екатерина Сергеева отметила возможность самореализации в биоэкологии, а Дарья Маклецова выразила надежду, что высокий балл за тест станет отличным стартом для карьеры в ветеринарии. В текущем году программа тестирования расширилась: участникам из четырех возрастных и профессиональных категорий предстоит за 40 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих 19 тем, включая новый блок "Экономика сельского хозяйства".
Значимость мероприятия для регионального продовольственного суверенитета отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов. Он акцентировал внимание на том, что современный АПК — это сфера высоких технологий, искусственного интеллекта и роботизации, требующая интеллектуального вклада молодежи. По прогнозам депутата, в этом году в акции примут участие более 6 тысяч жителей региона, что значительно превышает показатели прошлого года.
Напомним, всероссийский агродиктант реализуется в рамках партийного проекта "Российское село", который направлен на комплексное развитие сельских территорий и повышение привлекательности сельского образа жизни.
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов подчеркнул, что агродиктант становится доброй традицией, формирующей интерес к сельскому образу жизни, в том числе и у городских жителей. По его словам, популяризация аграрного образования через такие акции создает мощный стимул для притока молодых кадров в реальный сектор экономики.
Развитие кадрового потенциала АПК подкрепляется конкретными мерами государственной поддержки. В рамках федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" можно получить бесплатное высшее образование по договорам целевого обучения.
В Самарской области по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева при поддержке комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы, молодые специалисты, устраивающиеся на предприятия АПК, получают достойные подъемные выплаты и ежемесячные доплаты к зарплате.
Генеральным партнером проекта выступает Россельхозбанк. По словам директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиля Багдалова, в прошлом году участвовало 400 тысяч человек, половина из которых это подростковая аудитория. И 60% абсолютных победителей — люди без аграрного образования, что подтверждает высокую популярность темы среди широкой аудитории.
Присоединиться к акции и проверить свои знания в области сельского хозяйства может каждый желающий. Регистрация и онлайн-тестирование доступны на официальном портале агродиктант.рф до конца дня 30 мая 2026 года.
