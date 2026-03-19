Экспорт аграрной продукции из Самарской области в Китай вырос почти в 5 раз

По данным на 17 марта, Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям с начала 2026 г. проконтролировало отгрузку в Китай 10,2 тыс. т сельскохозяйственной продукции, произведенной в Самарской области. Экспортные партии включали 4,3 тыс. т льна, 3,8 тыс. т подсолнечного масла и 2,2 тыс. т гречихи.

Объем поставок аграрной продукции из региона в Китай вырос почти в 5 раз. За аналогичный период прошлого года было отгружено всего 2,1 тыс. т гороха. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Экспорт осуществлен производителями, зарегистрированными в системе регистрации зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках на китайский рынок.

Качество и безопасность поставляемой продукции и соответствие ее требованиям страны-импортера подтверждены протоколами лабораторных испытаний Самарского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".