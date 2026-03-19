Экспорт аграрной продукции из Самарской области в Китай вырос почти в 5 раз С собственников "Самарского кондитера" требуют почти 700 млн рублей Эксперт CARCADE принял участие в обсуждении перспектив АПК Удмуртии Винзавод "Тольяттинский" покупает московская компания Новинки LETʼS GO отмечены золотыми медалями на "Продэкспо-2026"

Экспорт аграрной продукции из Самарской области в Китай вырос почти в 5 раз

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По данным на 17 марта, Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям с начала 2026 г. проконтролировало отгрузку в Китай 10,2 тыс. т сельскохозяйственной продукции, произведенной в Самарской области. Экспортные партии включали 4,3 тыс. т льна, 3,8 тыс. т подсолнечного масла и 2,2 тыс. т гречихи.

Объем поставок аграрной продукции из региона в Китай вырос почти в 5 раз. За аналогичный период прошлого года было отгружено всего 2,1 тыс. т гороха. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Экспорт осуществлен производителями, зарегистрированными в системе регистрации зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках на китайский рынок.

Качество и безопасность поставляемой продукции и соответствие ее требованиям страны-импортера подтверждены протоколами лабораторных испытаний Самарского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

