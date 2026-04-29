"Агролизинг": технология "Сенаж в упаковке" обеспечивает высокое качество и рост продуктивности

Компания "Агролизинг" — эксклюзивный дилер завода ООО "Навигатор — Новое Машиностроение" по Самарской области. Завод с 1997 г. производит широкую линейку кормозаготовительной техники, которая помогает аграриям снизить издержки, увеличить надои и улучшить здоровье КРС.

"Навигатор-Новое машиностроение" выпускает колесно-пальцевые грабли, пресс-подборщики, подборщики-транспортировщики рулонов, линейные упаковщики рулонов, резчики рулонов, которые служат для нарезки спрессованного травяного корма (сена, соломы, сенажа) и подачи его в кормушки или на кормовой стол (проход).

Компания является ведущим производителем рулонных пресс-подборщиков в России. Флагманская модель — первый российский ленточный пресс-подборщик для профессиональной кормозаготовки с изменяемой камерой прессования "VB18".

Завод базируется в Перми, имеет свой логистический комплекс и собственное животноводческое хозяйство под названием "Оранжевая ферма", где машины испытываются в деле. Собственный центр разработок позволяет непрерывно совершенствовать и расширять модельный ряд.

Чтобы сельхозтоваропроизводители наиболее эффективно применяли технику завода, был создан отдел агротехнологий, который осуществляет агроконсалтинг посредством лекций, видеоконференций, выездов в хозяйства. Предприятие также является экспертом по технологии "Сенаж в упаковке". Ведущий эксперт-агротехнолог, кандидат сельскохозяйственных наук Вячеслав Гуляев регулярно проводит семинары и рассказывает об особенностях данной технологии заготовки кормов.

Технология "Сенаж в упаковке" позволяет готовить сенажные корма стабильно высокого качества практически независимо от погодных условий во всех регионах России. Уже сотни сельхозпредприятий, занимающихся животноводством, используют "Сенаж в упаковке" как основной корм, и зафиксировали увеличение надоя молока на 20-30%. Важнейшим преимуществом является то, что он не только обладает высокими кормовыми достоинствами, но и одновременно решает важнейшие проблемы по продлению продуктивного долголетия коров и воспроизводства стада.

Компания "Агролизинг" совместно с заводом активно популяризует технологию "Сенаж в упаковке". Ведь внедряя ее, предприятия имеют возможность не только повысить надои молока и привесы мяса, но и уменьшить площади земель под кормовым клином вдвое за счет сохранения в корме высокой энергии, а высвободившиеся земли засевать высокорентабельными техническими культурами.

Техника "Навигатор-НМ", работает во многих сельхозпредприятиях России, стран ближнего зарубежья и Европы, включена в реестр АО "Росагролизинг" и других государственных программ.

По соотношению цены и качества машины производства "Навигатор-НМ" занимают ведущее место в своем сегменте. "Агролизинг" является эксклюзивным дилером по продаже данной техники в Самарской области. Компания предоставляет полное сопровождение реализованной техники от запуска агрегата, обучения персонала и до контроля качества работы машин, оперативной поставки запасных частей, планового технического обслуживания, дефектовки и ремонта, как в гарантийный, так и в постгарантийный периоды.

