В ночном ДТП в Сызрани пострадали Vesta и Granta

В воскресенье, 14 июня, в 00:01 в Сызрани на перекрестке улиц Александра Матросова и Хвалынской возле дома № 11 столкнулись две легковушки, передает ГУ МВД по Самарской области.
19-летний водитель LADA Vesta, по данным Госавтоинспекции, на нерегулируемом перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил LADA Granta под управлением 24-летнего водителя. От силы удара Vesta отбросило в сторону, и она врезалась в дорожный знак.
Обошлось без тяжелых травм: оба участника аварии получили повреждения, не требующие госпитализации и проходят лечение амбулаторно.
Всего на территории Самарской области 14 июня сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. Выявлено 491 нарушение ПДД РФ, в том числе 87 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" и 27 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.