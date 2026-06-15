В ночном ДТП в Сызрани пострадали Vesta и Granta

В воскресенье, 14 июня, в 00:01 в Сызрани на перекрестке улиц Александра Матросова и Хвалынской возле дома № 11 столкнулись две легковушки, передает ГУ МВД по Самарской области.

19-летний водитель LADA Vesta, по данным Госавтоинспекции, на нерегулируемом перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил LADA Granta под управлением 24-летнего водителя. От силы удара Vesta отбросило в сторону, и она врезалась в дорожный знак.

Обошлось без тяжелых травм: оба участника аварии получили повреждения, не требующие госпитализации и проходят лечение амбулаторно.