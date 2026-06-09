В Кинель-Черкасском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля Lada

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Во вторник, 9 июня, в 15:22 в Кинель-Черкасском районе на 96-м км трассы Самара–Бугуруслан произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"