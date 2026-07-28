Водитель Lada доставлен в больницу после опрокидывания автомобиля в кювет

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Во вторник, 28 июля, на 10 км автодороги Челно-Вершины - Каменный- Брод Челно-Вершинского района произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля Lada Kalina, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"