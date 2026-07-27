"Соболь" загорелся в движении в Красноармейском районе

В понедельник, 27 июля, на 7 км автодороги Красноармейское – Кировский произошло дорожно-транспортное происшествие возгоранием автомобиля, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Происшествие случилось в 11:36. По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание в движении автомобиля Соболь, пострадавших нет.
На месте происшествия работали расчет пожарно-спасательной части № 126, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции. В ходе аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели потушили автомобиль при помощи генератора пены средней кратности (ГПС-600). По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!