Все профессии важны: "Ростелеком" подвел итоги всероссийского флешмоба #явлияю

"Ростелеком" подвел итоги всероссийского флешмоба в поддержку разных профессий — "Переводчик профессий". Начиная с июня представители разных профессий из всех регионов страны опубликовали в социальных сетях под хештегом #явлияю почти тысячу историй о своей работе и рассказали о 360 профессиях. Цель проекта, который компания запустила в рамках нового позиционирования бренда работодателя "Ты влияешь на ход событий", — показать значимость каждой профессии и ее реальное влияние на жизнь людей. Проект изначально ориентирован не только на сотрудников группы компаний "Ростелеком" (45% участников) — он охватил и людей, которые работают в других организациях из самых разных отраслей (55%).
Компания анонсировала флешмоб в рамках молодежного дня на Петербургском экономическом форуме в июне 2026 года, и проект сразу привлек внимание молодых соискателей. После онлайн-запуска участники флешмоба с помощью чат-бота, использующего технологии искусственного интеллекта, создавали в социальных сетях цифровые карточки, в которых рассказывали о своей профессии. Алгоритм обрабатывал тематические фотографии, добавленные участниками, и публиковал карточки с историей на сайте проекта yavliyayu.ru.
За участие во флешмобе пользователи получали не только признание аудитории, но и промокоды от партнеров "Ростелекома", а самых активных ждали призы — ноутбуки, умные колонки и коллекционный мерч. Соревновательная механика и публичные рейтинги создавали дополнительную мотивацию для вовлечения участников по всей стране. По итогам проекта безусловным лидером среди федеральных округов стал Северо-Запад — его жители опубликовали 45% историй. В тройку самых активных также вошли Центральный федеральный округ (24%) и Юг (10%). А в топе профессий оказались педагоги, инженеры и экономисты.
Елизавета Хинчагова, директор по управлению талантами "Ростелекома":
"Когда мы представляли нашим сотрудникам новый слоган "Ты влияешь на ход событий", то ориентировались прежде всего на героизм повседневности работы в технологической компании, где обычная смена, операция, правка или быстрый отклик становятся тем самым движением, которое делает страну более связанной, защищенной и современной. Каждый день в "Ростелекоме" мы видим, как, на первый взгляд, рутинное действие — от настройки узла связи до обновления строки кода — запускает цепочку изменений, которая влияет на жизнь миллионов людей. Но наш флешмоб #явлияю мы решили распространить и на внешнюю аудиторию. Потому что в такой большой стране, как наша, важно говорить о том, что человек — не просто винтик в механизме, каждый действительно делает то, что влияет на ход событий во всех сферах жизни. В итоге больше половины участников — сотрудники других компаний. Сегодня мы видим, как крупные работодатели в разных отраслях подхватили нашу идею и тоже дают сотрудникам возможность рассказать о своем труде, "перевести" профессию на язык конкретных дел, понятный каждому. Это очень ценно".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...